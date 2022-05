Žít navždy. Češi chtějí nahrávat osobnosti do počítače a zajistit lidem „nesmrtelnost“

San Junipero je cenou Grammy oceněný díl kultovního seriálu Black Mirror, který zpracovává myšlenku nesmrtelnosti. Spoiler alert: lidé mají dobrovolnou možnost nahrát svoji identitu včetně vzpomínek do cloudu, a byť jejich tělesná schránka umře, jejich „duše“ se může na věky pohybovat ve virtuálním světě a plnit si tam různé sny.

Hledání receptů nesmrtelnosti je samozřejmě mnohem starší než jeden díl moderního seriálu. Otázce se nevěnují pouze fanoušci technologií a sci-fi, ale také filozofové nebo debatéři o etice.

San Junipero ostatně ukazuje, že lidé, kteří si zvolili nekonečný život v křemíkovém prostoru, dříve nebo později začnou být jeho možnostmi nasycení. Vysvobození z nudy proto začnou hledat v čím dál alternativnějších sexuálních aktivitách. A kapitán Picard ze Star Treku by mohl vyprávět, jaké útrapy musel snášet ze strany neustále znuděného a nesmrtelného pana Q.





Myšlenku nesmrtelnosti v praxi proklepávají zejména technologičtí podnikatelé a různé osobnosti ze Silicon Valley. Také v Česku existuje fond, který se snaží prodlužovat lidský život. Longevity Tech Fund Petra Šrámka a Petra Novotného už podpořil několik desítek startupů hledajících dlouhověkost. Oblast řeší jak z biologického, tak ekonomického hlediska.

Podle mnohých ale není napínání možností lidského těla ideální cestou, jak se k dlouhověkosti až nesmrtelnosti dostat. Realističtější má být právě vize nastíněná v San Juniperu, tedy pokusit se přenést osobnost lidí do strojů.

Black Mirror toto téma řešil víckrát. Populární je díl Be Right Back, kde si žena nechá přivést zpět svého zesnulého přítele. A to jednoduše tak, že specializované firmě umožní zrekonstruovat jeho vědomí na základě e-mailů, chatové konverzace a dalších digitálních stop a vše nahrát do umělého těla.

Žijte navždy v Somnium Space

Je pravděpodobné, že firmy jako Facebook, Google nebo Tencent by už nyní dokázaly z obrovského množství dat poskládat něco, co by nás připomínalo. Ani jedna z těchto firem ale zatím neoznámila, že by se k něčemu takovému chystala. Facebook, tedy dnes Meta, ale ročně investuje deset miliard dolarů do VR a aktivit kolem a je možné, že něco takového chystá.

S veřejnou ambicí stvořit nesmrtelnost ve zmíněné podobě každopádně nyní přišla česká společnost Somnium Space. Ta vyvíjí takzvaný metaverse, tedy virtuální prostor, kde se mohou potkávat lidé, interagovat, stavět si budovy a obchodovat skrze na blockchainu postavené transakce. To vše ve virtuální realitě skrze VR brýle. V rámci Somnium Space už se na OpenSea zobchodovalo téměř 27 tisíc ethereí.

Somnium Space chce spustit funkci aktuálně označovanou jako Live Forever, tedy žít navždy. Princip je následující: uživatelé si budou moci dobrovolně zapnout nahrávání jejich osoby a díky sběru dat má být možné rekonstruovat virtuálního avatara podobného živé předloze.

V první fázi se mají nahrávat zvuky a pohyby lidí, a to pouze na jimi vlastněné parcele v rámci metaverza Somnium Space. Zvuky lze sbírat jednoduše pomocí VR brýlí (služba podporuje Oculus a HTC Vive). Pohyby lze získat skrze tracking těla a zejména díky haptickému obleku Teslasuit. Ten dokáže na těla uživatelů přenášet vjemy z VR světa (například kapky deště na kůži) a do virtuální reality zase přenášet pohyby a interakci.

„Díky Teslasuit, se kterými na funkci Live Forever pracujeme, budeme mít biometrická data a soubor dat bude bohatší,“ popsal pro Lupu zakladatel a výkonný ředitel Somnium Space Artur Sychov. Češi už ostatně do Teslasuit koncem loňského roku investovali, stejně jako třeba do projektu Ready Player Me pro tvorbu VR avatarů.

Sběr dat o uživateli metaverza má být vylepšen prvky umělé inteligence, díky čemuž by se virtuální klon mohl v průběhu času zlepšovat. Celkový objem dat, která by měl Somnium Space sbírat, má být až třistakrát větší, než co o uživateli dnes schraňují chytré telefony.

„Pokud vše dobře dopadne, nahrávání spustíme v tomto roce. Příští rok bychom chtěli začít experimentovat s aplikací umělé inteligence na avatary,“ plánuje Sychov.

Vlastní zkušenost

Sychov mezi důvody, proč se do virtuální nesmrtelnosti pustil, popisuje příběh svého na rakovinu zemřelého otce. Pokud by zesnulí šli „oživit“ v metaverzu, šlo by se s nimi opět zprostředkovaně setkat.

Sychov se snaží ujišťovat o důrazu na soukromí a absenci šmírování. Somnium Space je svět postavený na blockchainu a žije z na něm vybudované ekonomiky, a nikoliv z obchodování s daty. Funkce Live Forever tedy nemá znát identitu uživatele, bude placená a nebude mít nad daty lidí kontrolu.

„Budujeme decentralizovaný metaverse. Nemůžeme dovolit, aby Mark Zuckerberg měl vše pod kontrolou Facebooku. Budoucnost VR světů nemůže být postavená na tom, že jedné firmě přenecháme všechna naše data,“ řekl už dříve Sychov Lupě při příležitosti, když do jeho firmy investovali bratři Winklevossovi, kteří Zuckerberga nařkli z ukradení Facebooku.

Dalším zdrojem příjmu Somnium Space budou vlastní VR brýle. Český metaverse na nich spolupracuje s holešovickou společností VRgineers. Modulární a open source Somnium Space VR Headset má vyjít ještě letos a rovněž může tvořit potenciálně bohatý zdroj dat pro Live Forever.

Somnium Space prozatím nezachází do technických detailů své funkce nesmrtelnosti. Podobně zaměřené projekty už lze na trhu najít. Digitalizací myšlenek a myslí se zaobírá například služba Personal AI.

Digitalizace osobností na základě sběru dat může být zajímavý krok, ale pravděpodobně nelze očekávat, že by při současném stavu informačních technologií a AI šlo dosáhnout skutečné virtuální „nesmrtelnosti“.

O českém VR projektu je v komunitě čím dál více slyšet. Firma například na nedávné NFT konferenci v Lisabonu zaparkovala vůz Tesla, ze kterého napájela notebooky, VR headset a systém pro trackování těla a na ulici prezentovala připojení se do metaverza Somnium Space. Česko je obecně v metaverzech úspěšné, točí se v nich slušné peníze.