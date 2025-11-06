Značka Oneplay bude zatím jenom na českém trhu. Na tarifu s reklamou se pracuje

Na Slovensku a v dalších zemích, kde působí televizní skupina CME, se zatím nebude měnit název streamovací služby Voyo. Na konferenci Czech Internet Forum 2025 to řekl generální ředitel TV Nova Daniel Grunt. Na českém trhu se od jara používá značka Oneplay, která v sobě spojila původní streamovací službu s poskytovatelem internetové televize O2 TV.
„Česká republika byla specifická tím, že jsme spojovali dva obrovské hráče do jednoho. Druhý aspekt byl, že jsme se snažili trhu a uživatelům vysvětlit, že to není jenom nějaká extenze, ale že vytváříme novou kategorii. Není to jenom další streamovací platforma, ale je to vstupní brána pro veškerý obsah pro české rodiny. Proto jsme zvolili cestu investice do nové značky,“ popsal Daniel Grunt.
Skupina CME provozuje Voyo na Slovensku, v Chorvatsku, ve Slovinsku, v Srbsku, v Bulharsku, v Rumunsku a v Moldavsku. Finální rozhodnutí o osudu značky Voyo na Slovensku i jinde vyplyne z marketingových průzkumů. „Bude záviset na tom, jak tam je značka Voyo silná a jak je vnímaná. Budeme to rozhodovat postupně trh od trhu,“ uvedl Grunt.
„Na každém z našich trhů se budeme snažit jít lokální cestou se zaměřením na lokální zkušenost a lokální potřeby,“ popsal aktuální strategii. „Vidíme, že ani přenositelnost českého obsahu na Slovensko není tak velká, jak jsme si třeba mysleli. A když vezmu náš obsah, jako je Metoda Markovič, a dám ho třeba do balkánských zemí, tak neudělá taková čísla, jaká dělá v České republice. V každém regionu, v každém státě se budeme snažit vytvářet vlastní originální obsah,“ přislíbil šéf Novy.
Důkladná znalost národních trhů je důležitá kvůli tomu, že Nova nedokáže bojovat s globálními hráči na technologické úrovni. „Vždyť u nás pracuje na systému pro doporučování obsahu pět nebo šest lidí, zatímco Netflix na to má tři tisíce inženýrů. To nedoženeme nikdy. Takže se snažíme vytvářet videoprodukty, které lidi osloví a chytnou za srdce, rozesmějí, rozpláčí – ale hlavně se o nich budou bavit. Proto musíme neustále vytvářet hype kolem obsahu, za kterým pak lidi jdou,“ pokračoval Daniel Grunt.
„Naše cesta je vytvořit prémiovou lokální službu pro české diváky a uživatele. K tomu směřujeme obsahovou strategii i to, jak ten produkt balíme a jak ho stavíme, aby lidem co nejvíc vyhovoval. Nejde jenom o to, že je v češtině, protože v češtině už máte všechny platformy. Musíte o několik úrovní hlouběji: jak lidé žijí, jak přemýšlejí, jaké mají archetypální základy, a na tom stavět obsah. To je něco, co i sebelepší algoritmus bude velmi těžko a dlouho zpracovávat,“ argumentoval ředitel Novy.
Ještě před sloučením Voyo a O2 TV na českém trhu vedení Novy opatrně mluvilo o přidání levnějšího tarifu předplatného s reklamou. Světové streamovací služby k tomu v České republice dosud nepřistoupily, jedinou výjimkou je aplikace SkyShowtime. „Časem to určitě přijde. My jenom hledáme správnou dobu, kdy na trh s takovým produktem vstoupíme. Technologicky se na to připravujeme,“ připustil Daniel Grunt.
Tarif podpořený reklamou dostane zelenou ve chvíli, kdy vznikne dostatečně velká poptávka po kvalitně cílené prémiové videoreklamě. „V České republice vidíme, že ceny za videoreklamu jsou pořád hrozně nízké. YouTube je sráží strašně dolů. Za peníze, za které reklamu prodává YouTube, se nám nikdy nevyplatí, abychom zlevnili tarif a dali do něj reklamu, protože výnosy z ní nikdy nedoplní ty chybějící peníze z předplatného,“ vysvětlil.
Dalším spouštěčem bude vyprodanost reklamního prostoru v klasickém televizním vysílání. „Čím víc se bude zvyšovat vyprodanost našich televizních stanic, tím víc budeme logicky tlačeni k tomu, abychom inzertní prostor poskytli někde jinde,“ konstatoval ředitel Novy. „Nedokážu říct, kdy to bude. S největší pravděpodobností příští rok ještě ne, určitě ne v první polovině.“
Seriály z platformy Oneplay se stále objevují na pirátských serverech. Ředitel Novy je skeptický k tomu, že by levnější tarif mohl „stahovače“ přesvědčit k pořízení oficiálního předplatného. „Když jim zlevníte službu o 30 %, nepřestanou kvůli tomu pirátit a nezačnou platit. Často mají postoj, že platit nechtějí, i kdyby to bylo za korunu nebo dvě. Jedinou cestou proti pirátství je regulace a důsledné vymáhání práva,“řekl.
Diskuse se dotkla také plánovaných změn ve financování veřejnoprávních médií, které ohlásila vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů. Ředitel Novy podobně jako ostatní účastníci úvodní debaty podpořil zachování duálního systému, tedy souběžnou existenci veřejnoprávních a komerčních médií.
Do polemik o konkrétním způsobu financování se nechtěl pouštět. Měl by v každém případě být jasně definovaný, dlouhodobě udržitelný, stabilní a umožňovat médiím veřejné služby plnit jejich úkoly bez velkých výkyvů. Současně by měl udržet jejich nezávislost.
„Pokud se bude měnit financování, určitě budu bojovat za to, aby veřejnoprávní televize neměla reklamu,“ poznamenal. „Nestabilita může vzniknout, když se z roku na rok změní množství financí, které vám přiteče na účet, a ostatní subjekty na trhu to nedokážou vybalancovat. Když si představíte, že z ničeho nic do veřejnoprávních médií nasypete další dvě tři miliardy, tak na to nikdo z nás nedokáže reagovat,“ varoval.
K tématům z konference Czech Internet Forum chystáme na Lupě další materiály, které postupně vydáme. Pro předplatitele zveřejníme záznam úvodní debaty, jíž se kromě Daniela Grunta účastnili člen představenstva Seznam.cz Matěj Hušek, generální ředitel Vltava Labe Media Vít Nantl a předsedkyně dozorčí rady Czech News Center Libuše Šmuclerová.
