 »  Znamená chystaná copyrightová reforma jen další kroky k omezení internetu?

V rámci evropské legislativy se v současné době schyluje k dalšímu projednávání a schvalování tzv. copyrightové reformy, jež vyvolává rozpaky a širokou diskuzi napříč veřejností. Tento článek stručně shrnuje, co je vlastně myšleno copyrightovou reformou, co je jejím nejspornějším obsahem a jaké může mít dopady do světa technologií a autorského práva.

Je až neuvěřitelné, jak rychle se šíří technologie internetu a jakým tempem roste množství obsahu, které je na něm možné najít. Jen pro představu – každou minutu je nahráno 49.380 fotek na Instagram, přehráno na 750.000 písniček na Spotify, zasláno 473.400 zpráv přes Twitter a nahráno až 400 hodin obsahu na službu YouTube. Náplň tohoto ohromného digitálního trhu tvoří díla autorů a spolu s úspěchem tohoto trhu přichází i otázka, jak tyto autory chránit a zároveň nebránit inovacím a rozvoji technologií.

Reforma autorského práva na digitálním trhu spojená s vytvořením vhodných podmínek pro rozvoj digitálních sítí a služeb je jedním ze tří pilířů jednotného digitálního trhu, který Evropská komise představila v dokumentu Strategie jednotného digitálního trhu dne 6. 5. 2016 (dále jen „Strategie“).

Klíčovým instrumentem této reformy autorského práva se stal návrh směrnice Evropského parlamentu a rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu (dále jen „Návrh“), který Evropská komise (dále jen „EK“) předložila v září 2016. Její zveřejnění rozpoutalo širokou diskuzi napříč odbornou veřejností i zástupci jednotlivých členských států, kteří opakovaně upozorňovali na některé nebezpečné konsekvence a dopady na digitální trh. I přesto je návrh projednáván před Evropským parlamentem.

Konec linkovací svobody?

Prvním z široce diskutovaných ustanovení Návrhu, je jeho čl. 11, kterým EK cílí na zvýšení ochrany vydavatelů tiskových publikací. EK vnímá, že díky přechodu od tištěných k digitálním médiím vznikají pro vydavatele nové výzvy spojené s ochranou online užití jejich tvorby. Cestu vyřešení tohoto problému vidí EK v uznání vydavatelů online publikací, jakožto nositelů práv. V rámci čl. 11 Návrhu je tak založeno nové právo vydavatelů digitálních novinářských publikací rozhodovat o sdělování jejich děl veřejnosti, a to po dobu 20 let od jejich zveřejnění.

Fakticky tak dochází k situaci, kdy vydavatelé budou moci vybírat licenční poplatky za vytvoření tzv. snippets, tj. internetových odkazů doplněných o stručný náhled obsahu, obsaženého v dotyčném článku. Tyto odkazy jsou standardně hojně využívány v rámci sociálních sítí či v rámci specializovaných serverů, tzv. agregátorů zpráv, jako jsou Google News, ITzprávy, Zdroj.cz apod. Vytvořením a zveřejněním takového snippetu bez souhlasu internetového vydavatelství pak dojde k porušení jeho autorských práv.

Zatímco úmysly EK je možné považovat za legitimní a odůvodněné, způsob úpravy vyvolává celou řadu pochybností. Internetové odkazy a snippety jsou jedním ze základních stavebních kamenů internetu a dělají ho pro uživatele tak přitažlivými. Čermák ve své knize velice trefně poznamenává, že internet bez odkazů bychom s určitou nadsázkou mohli přirovnávat k pomalé a nekvalitní televizi. Narušení této funkcionality regulací může vést k dvěma důsledkům – buď dojde k omezení základní funkce internetu, či bude tato regulace ignorovaná, nevymahatelná a tudíž i zbytečná.

O nevhodnosti tohoto způsobu regulace se můžeme přesvědčit i z historických pokusů toto privilegované právo zakotvit v některých národních řádech. Když se cestou totožné regulace vydalo například Španělsko, nejen že došlo k odlivu některých tak zásadních poskytovatelů služeb jako je Google News, ale zároveň došlo k poklesu návštěvnosti na serverech vydavatelů, na které bylo prostřednictvím služeb odkazováno.

Omezení linkovací svobody může mít zároveň zásadní dopad na svobodu slova, když uživatelé ztratí možnost mezi sebou jednoduše a efektivně sdílet obsah a ztratí díky tomu i možnost prostřednictvím internetu dohledávat relevantní informace. Omezení se také zásadně může dotknout i celé řady malých start-upů a poskytovatelů z prostředí sociálních sítí a agregátorů zpráv.

S ohledem na výše uvedené je tak třeba být na pozoru, zda navrhovaná regulace skutečně dosáhne účelu, za kterým byla připravována. Hrozí zde totiž riziko, zda spíše než zajištění ochrany tiskovým vydavatelstvím nezpůsobí disbalanci na digitálním trhu, vedoucí k omezení fungování internetu, konci některých zásadních služeb a tím i k citelnému poškození vydavatelů.