 »  Zoot bude pokračovat pod novým majitelem, investoři přijdou o většinu vkladů

Ani tříměsíční moratorium nestačilo módnímu e-shopu Zoot.cz k úplnému vyřešení jeho finančních problémů. Krizové vedení teď vyhlásilo reorganizační plán (PDF), který popisuje cestu firmy z úpadku. Zoot podle něj bude i dále fungovat a jeho majitelem se stane skupina Natland, která skoupila většinu jejích pohledávek. Menší věřitelé a investoři do dluhopisů Zootu dostanou asi 10 % ze svých pohledávek.

„Reorganizační plán počítá se vstupem nového investora, který Zootu kromě dalšího provozního financování poskytne též prostředky na uspokojení především nezajištěných věřitelů. Ti by měli získat deset procent ze svých pohledávek, přičemž při druhé možné variantě řešení insolvence, konkurzu, by jejich uspokojení bylo nulové,“ stojí v prohlášení společnosti. Oním investorem má být firma Company New a.s. ze skupiny Natland.

Podle vyjádření současných manažerů se firmě podařilo nakonec pro navrhovanou reorganizaci získat podporu většiny věřitelů (u zajištěných ze sta procent a u nezajištěných z více než padesáti procent) a splnil tak zákonnou podmínku k provedení reorganizačního plánu.

Klíčovou roli přitom sehrál právě fakt, že Natland, který se živí skupováním pohledávek, loni ve velkém odkoupil zajištěné pohledávky a prostřednictvím partnerské společnosti JS Credit si pojistil i ty nezajištěné. Reorganizační návrh musí ještě schválit soud.

Držitelé firemních dluhopisů budou moci vyměnit své pohledávky z původních dluhopisů za emisi nových dluhopisů, které mají být splatné tři roky po splnění reorganizačního plánu. Uspokojení hlavních akcionářů a zakladatelů společnosti má být nulové.

Během tříměsíčního moratoria Zoot zachoval omezený provoz a pustil se do šetření. Mimo jiné uzavřel 12 z 28 výdejen, propustil přibližně 100 z celkového počtu 800 pracovníků a do vedení dosadil už dříve avizované krizové manažery. Na pozici generálního ředitele tak nastoupil někdejší šéf DameJidlo.cz Lukáš Uhl, ředitelem pro růst se stal zakladatel startupu LidskaSila.cz Robert Vojáček a ředitelem produktu Martin Šporcl (ex-Timeout).

Finance Zootu se jim ale nepodařilo za tři měsíce stabilizovat. Reorganizační plán z nezdaru viní mimo jiné finanční úřad pro Prahu 5, který na základě vydaných exekucí zablokoval provozní účty Zootu.

Snižování nákladů

Problémy Zootu se vystupňovaly v průběhu loňského roku, kdy už e-shop nedokázal platit některým dodavatelům zboží a služeb. Koncem roku mu pak odmítla Raiffeisenbank prodloužit splatnost investičního úvěru a svou pohledávku prodala. Jejím kupcem se stala právě investiční společnost Natland, ostatních věřitelů je několik set. 29. ledna požádala společnost o vyhlášení ochrany před věřiteli a do konce dubna se ocitla v takzvaném tříměsíčním moratoriu, které slouží k tomu, aby se e-shop mohl pokusit vylepšit svou finanční situaci.

V době moratoria nebylo možné rozhodnout o úpadku dlužníka a ten tak měl prostor se s věřiteli dohodnout. Dodavatelé energií mu také v této lhůtě nemohli například vypovědět smlouvy. E-shop podle dokumentů z doby podání žádosti o moratorium evidoval v lednu závazky v celkové hodnotě 471 996 619,90 Kč, z čehož závazky ve výši 150 857 081,50 Kč byly po splatnosti více jak 30 dnů a závazky ve výši 64 536 067,68 Kč byly po splatnosti déle jak 3 měsíce.

Zoot už dříve avizoval, že chce vyjednávat o vstupu strategického partnera do firmy. „V obecné rovině projevilo zájem o vstup několik subjektů. V současné době probíhají jednání o podmínkách účasti strategického partnera na podnikání Dlužníka,“ můžeme se například dočíst. Pokračovat by mělo i snižování nákladů. Hlavní šetření má proběhnout v oblasti marketingu a propagace, kde Zoot v roce 2018 utratil 180 milionů Kč. V roce 2019 to nemá být více než 60 milionů, slibuje firma. Podobně se mají snížit náklady napříč celou společností.