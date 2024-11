Zpravodajství ČT chystá nové pořady. Není jisté, jestli na ně budou peníze

Česká televize připravila pět nových pořadů, které mají doplnit nabídku publicistiky v jejím vysílání. S některými se počítá do vysílání ČT24, další by se mohly objevit na ČT1 nebo ČT2. Zatím však není jisté, jestli po novém roce skutečně odstartují. Záležet bude na schválení poplatkové novely. Bez ní se bude vysílání spíš zlevňovat a zjednodušovat.

Diskusi o publicistických pořadech odstartovalo červencové rozhodnutí České televize, že přestane vysílat nedělní týdeník 168 hodin. Mimořádně se kvůli tomu sešel kontrolní orgán veřejnoprávní televize, Rada ČT.

Radní si zároveň vyžádali informace o připravovaných formátech, neboť chtěli mít přehled, jak Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti aktuální publicistiky. Téma se pak prolínalo několika dalšími zasedáními, konkrétnější informace o připravených pilotních dílech zazněly teď na listopadové schůzi.

První novinkou je půlhodinový pořad zaměřený na ověřování faktů. Pracovní název je De facto. „Je to pořad, který by měl být koncipován tak, aby se vysílal na programu ČT24,“ oznámil ve středu Radě České televize ředitel zpravodajství Petr Mrzena.





„Plánujeme rozšířit také portfolio našich diskuzních pořadů. Prvním z nich byl už v prvním pololetí pořad Zkraje, zaměřený na regionální problematiku. Rádi bychom rozvíjeli ještě osvědčený formát pořadu Události, komentáře. Tentokrát s přihlédnutím k tomu, že cítíme poptávku po shrnutí událostí daného týdne,“ pokračoval Petr Mrzena.

Pracovní název diskusní novinky je Události, komentáře týdne. Pořad by každou neděli nabízel rekapitulaci klíčových událostí, analýzy, názory předních expertů a pohledy různých komentátorů.

Rozšíření čeká rovněž investigativní publicistiku, kde mají vzniknout dva formáty. „Jeden navazuje na úspěšný projekt Reportéři, který znáte z programu ČT1. Přišli jsme s návrhem určitou část témat vyčlenit z pravidelného pondělního vysílání, protože si zaslouží větší a obsáhlejší prostor,“ vysvětlil ředitel zpravodajství.

Pracovní název je Reportéři Plus, do hloubky by se zabýval záležitostmi, které mají větší celospolečenský dopad a dotýkají se každodenního života lidí. „Šlo by o obsahově i formálně unikátní formát, který chceme ve zpravodajství České televize vyzkoušet. Připraven máme už pilotní díl,“ dodal Petr Mrzena.

Druhý investigativní formát má pracovní název Fenomén doby. „Je to snaha o velkou a otevřenou aktuální publicistiku, která by měla pokrývat důležitá celospolečenská témata, která nemají uplatnění ve stávajících formátech reportážní publicistiky,“ přiblížil ho ředitel zpravodajství. Pilotní díl se zabývá názorově rozdělenou společností.

Poslední představený formát je pozitivně laděný, tvůrci ho pracovně pojmenovali Selfie. „Jedná se o dokumentární portréty zajímavých osobností z nejrůznějších oborů lidské činnosti, ale vždy s veřejnoprávním přesahem. Kupříkladu pilotní díl se věnuje podnikání mladých lidí, kteří se snaží bojovat proti plýtvání potravinami. Mapuje činnost jednoho konkrétního člověka a firmy, která se zabývá tím, že s těmito potravinami se dále zachází, prodávají se a tak dále. Je rozšířená o celospolečenský kontext, o dopad toho, co takové plýtvání potravinami pro společnost znamená,“ popsal Petr Mrzena.

Jestliže programové vedení České televize schválí nasazení pořadů De facto a Události, komentáře týdne do schématu ČT24, mohly by mít premiéru už v lednu 2025. U pořadu De facto ještě není přesně rozhodnuto o četnosti vysílání, pravděpodobně by se mohl ob týden střídat s diskusí Zkraje. Postupně by pak směřoval k týdenní frekvenci vysílání.

„Televizní pořad, který by byl zaměřený na ověřování fakt, je v portfoliu českých médií novinka. Po celkem obsáhlé rešerši toho, co v této oblasti dělají jiná česká média, velmi komplexně například Český rozhlas, víme, že na týdenní bázi bude poměrně komplikované naplnit stopáž,“ sdělil Petr Mrzena.

U ostatních záleží, jaké místo se pro ně najde ve struktuře jiných stanic. Na ČT1 by se mohly střídat například s měsíčníkem Bilance. „Máme ambici, aby témata byla zpracována do hloubky, byla analytická a také cítíme povinnost České televize, aby o těchto tématech vznikala celospolečenská diskuse,“ vysvětlil ředitel zpravodajství, proč neusilují o častější vysílání. „Týdenní formát není úplně realistický předpoklad. Když si promluvíte s investigativci, tak zjistíte, že měsíc je čas na finalizaci tématu, to není čas od zrodu toho námětu po okamžik vysílání,“ doplnil.

O skutečném nasazení pořadů rozhodne finanční situace České televize.

„Kdyby to bylo jen na mém úsudku a dohodě s programovým ředitelem Milanem Fridrichem, tak bychom tyto pořady měli v programovém schématu pravděpodobně už v lednu. V této chvíli, jak všichni dobře víte, jsme v extrémně napjaté rozpočtové situaci,“ řekl Radě České televize generální ředitel Jan Souček. „Trochu se obávám negativního efektu, pokud bychom je uvedli v lednu, a pak se ukáže, že poplatky neprošly sněmovnou, tak budeme zase velmi rychle s novými formáty končit,“ dodal.

Podle Součka je divize zpravodajství v návrhu televizního rozpočtu na příští rok jediná, které nominálně neklesne rozpočet. „Ovšem s ohledem na inflaci, s nárůstem všech vstupních nákladů, včetně mezd, s nárůstem sazebníků externích profesí, které se na výrobě podílí, to samozřejmě i při zachování nominální výše rozpočtu znamená pokles reálného objemu výroby. Za stejné peníze v příštím roce už nevyrobíme to, co jsme byli schopni vyrábět v letech předchozích,“ upozornil generální ředitel.





„Není to jenom programové rozhodnutí. Je to podstatné strategické rozhodnutí, jak naložit s výrobními penězi, a případně nějaké reputační riziko. Pokud premiérové pořady uvedeme do života hned v lednu a při neschválení poplatkové novely bychom z toho museli zase rychle ustupovat, bude nedostatek výrobních peněz potom ještě o to větší,“ varoval radní.

Podle Petra Mrzeny by nové pořady znamenaly také angažování nových spolupracovníků. Současní tvůrci jsou vytížení na maximum, navíc je osvěžující přijít s čerstvými přístupy.

„Pokud chceme kvalitu, kterou jsem si předsevzal a která, troufnu si říct, je z těch prvních pilotních dílů patrná, tak není možné to dělat ve stávajícím stavu a bude nutné tým o něco rozšířit. A také si pojďme přiznat, že tvůrci, kteří dnes na pořadech pracují, jsou zvyklí na nějaké pracovní postupy. Naším záměrem mimo jiné je, aby tyto pořady byly svěží, aby to nebyly repliky těch současných pořadů. Takže doplnění těch týmů bude žádoucí,“ naznačil ředitel zpravodajství.

Česká televize však také zužitkuje už natočené materiály, třeba když při přípravě reportáže pro Reportéry ČT zjistí, že by tématu slušela větší stopáž.