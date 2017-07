 »  Zuckerberg kritizuje Muska, šéf Amazonu nejbohatší na světě, nejvlivnější lidé v IT

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Zakladatel a šéf Amazonu Jeff Bezos se stal nejbohatším člověkem planety, alespoň tedy podle propočtů Bloombergu. S celkovým jměním 90 miliard dolarů o miliardu překonal Billa Gatese. Bezos těží z neustálého růstu akcií Amazonu. Ten výrazně posiluje v e-commerce a díky cloudu AWStaké v IT. O tom, jak Amazon a spol. proměňují svůj domovský Seattle, čtěte v naší reportáži.

Business Insider pokračuje v sestavování žebříčků všeho možného „nej“ v IT. Tentokrát se zaměřil na 52 nejmocnějších lidí v enterprise IT v roce 2017. Vítězem se i díky neustále sílící roli cloudu stal šéf Amazon Web Services Andrew Jassy. Nejenom cloud posadil na druhé místo šéfa Microsoftu Satyu Nadellu, třetí je Marc Benioff ze Salesforce.com. Následuje zakladatel Oraclu Larry Ellison, šéfka cloudu v Googlu Diane Greene, vliv si drží Bill Gates, sedmý je šéf Cisca Chuck Robbins, osmý šéf SAPu Bill McDermott. Silnou pozici drží i Linus Torvalds.

Server CIO.com zase přišel se seznamem nejvíce ceněných certifikací, které můžete získat pro cloud.

Hackeři dvakrát za devět měsíců získali přístup k datům zhruba 400 tisíc klientů UniCredit Bank, píše Reuters. Hesla zcizena nebyla. Útok byl veden skrze externího obchodního partnera.

Elon Musk už nějakou dobu varuje před umělou inteligencí. Nedávno jí označil za „největší riziko, které jako civilizace čelíme“. To si naopak nemyslí Mark Zuckerberg. Tento týden uvedl, že je ohledně AI optimistický a na Muska reagoval i tím, že říkat takové negativní věci je „pěkně nezodpovědné“. Musk není sám, kdo se AI obává, více v našem článku.



Autor: Reddit Prodávám knihy versus Prodávám cokoliv se mi zachce. Proměna Jeffa Bezosu v memu běhajícím po webu

Jedna z největších záhad světa je konečně rozlousknuta. Designér a spolutvůrce legendární střílečky, která pomohla vzestupu platformy PC, John Romero, na svém blogu odtajnil, že ikonickou postavou na obalu Dooma (zvaná Doomguy) je on sám.

Bývalý technický ředitel Mozilly Andreas Gal se na blogu rozepsal o budoucnosti prohlížeče Firefox. Ta není moc dobrá, alespoň z pohledu tržního podílu. Ten Firefoxu už nějakou dobu klesá, na vině je obliba Chromu a také nástupu mobilních zařízení, kde Firefox prakticky nijak nefiguruje. Firefox by se podle Gala dále měl zabývat implementací standardů.

Facebook kupuje firmu Source3, která umožňuje autorům spravovat jejich obsah a práva. Facebook stále více investuje do videa a sestavuje k tomu potřebné nástroje.

Druhá generace brýlí HoloLens od Microsoftu bude mít v čipu HPU zabudovaný koprocesor pro umělou inteligenci. To umožní implementovat neuronové sítě. Pro vývoj rozšířené reality by to mohl být další výrazný krok dopředu. Více na blogu Microsoftu. Na téma se rozepisuje také Bloomberg. Vypichuje mimo jiné to, že se Redmond stále více věnuje vývoji vlastních čipů. O tématu také v naší reportáži.

„Chceme z Dubaje do roku 2020 udělat první vládu na světě běžící na blockchainu,“ popisuje v článku The Wall Street Journal šéfka Smart Dubai Aisha Bin Bishr. Dubai chce začít tuto technologii využívat nejen v rámci státní správy, ale také v různých byznysech. Rozhodně pionýrský krok, blockchain ještě v mnohem není odzkoušený. Více v textu.



Autor: id software Obal původního Dooma

Bloomberg se zase zmiňuje, a cituje Accenture, že by autonomní autobusy a roboti mohli zdvojnásobit růst Singapuru.

Výkonný ředitel firmy Seagate Steve Luczo odstupuje, nahradí ho provozní ředitel Dave Mosley. Výrobce pevných disků oznámil propad tržeb o více než devět procent a už dříve naordinoval propouštění a další restrukturalizaci. Poptávka po discích klesá s prodejem PC. Akcie Seagatu spadly o téměř 20 procent.

Výkonný ředitel Googlu Sundar Pichai dál stoupá a nově se stal také členem představenstva celého holdingu Alphabet, pod který Google spadá. Výkonná ředitelka Hewlett Packard Enterprise Meg Whitman naopak končí v představenstvu HP Inc., tedy oddělené počítačové a tiskárenské části.

HAX, což je významný akcelerátor v čínském Šen-čenu (naše reportáž) zaměřující se na hardware, vydal dlouhý report nazvaný Hardware Trends 2017. K dispozici je report, PDF verze a také video s přednáškou.

Nintendo se v prvním fiskálu vrátilo do zisku, usadil se v přepočtu na 4,3 miliardy korun. Tržby se zdvojnásobily na 30,8 miliardy korun. Pomáhá nástup nové konzole Switch, za kvartál se jí prodaly téměř dva miliony.

OpenText za 222 milionů dolarů kupuje firmu Guidance Software. OpenText dělá nástroje pro práci s daty a procesy.

Skupina Partners Group kupuje britskou společnost Civica, která se soustředí na vývoj byznysových aplikací. Obchod firmu ohodnotil na více než miliardu liber.

Burza NASDAQ zase získává firmu Sybenetix. Ta pracuje s takzvaným cognitive computingem a behaviorální analytikou a umí se například učit na datech traderů a podobně.

Kafemlejnek.tv si povídal se zástupci českého týmu, který vyhrál poslední kyberbezpečnostní cvičení NATO odehrávající se v Estonsku nazvané Locked Shields. K dispozici je video a audio.