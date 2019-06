 »  Zvoní komunitním sítím hrana? Oslavany.NET či HKFree mohou znamenat precendens

Před 16 lety se rozšířil zajímavý fenomén, lidé v místech s nekvalitním nebo drahým připojením na poslední míli přestali ohlížet po službách komerčních ISP a začali si stavět vlastní sítě. Ty jsou dnes trnem v oku komerčních providerů, a tak přibývá stížností a žalob na spolky, které sítě provozují. Blíží se konec komunitních sítí?

Komunitní sítě nejsou zdaleka jen český fenomén, fungují po celém světě a svého času představovaly pro odlehlé regiony jedinou cestu ke kvalitnímu připojení, nebo alespoň k připojení za rozumnou cenu. V ČR si ale získaly poměrně velkou popularitu a dnes připojují něco mezi 250 až 350 tisíci českých uživatelů (odhad České asociace elektronických komunikací).

Zatímco v počátcích nepředstavovaly pro ISP hrozbu, neboť ti se v té době soustředili zejména na porcování medvěda v podobě hustě osídlených lokalit s vysokou poptávkou po internetu, dnes je situace jiná a mění se i přístup úřadů.

V krátkém období kralování dnes už zrušeného Ministerstva informatiky České republiky (2003–2007) dostávaly spolky provozující komunitní sítě veřejné granty na podporu rozvoje internetu v odlehlých oblastech, za příklad může sloužit třeba PilsFree, dnes po nich jde spíše finanční správa kvůli údajně neodvedenému DPH z podnikání, jako se to stalo v případě sporu královéhradeckého sdružení HKFree.

Případ první: spolek Oslavany.NET vs. poskytovatel itself

Spolek Oslavany.NET vznikl před 15 lety v moravském městečku Oslavany se 4,5 tisíci obyvateli. V internetem tehdy téměř nepolíbené oblasti začal poskytovat připojení k internetu a VoIP za členské příspěvky 390 korun měsíčně a jednorázový vklad (dnes 1000 Kč). K dnešku spolek eviduje 1687 členů, což by odpovídalo přibližně 37 procentům všech obyvatel Oslavan, nutno ale říci, že komunitní síť spolku Oslavany.NET pokrývá dnes už také řadu vesnic a vesniček v širším okolí, takže podíl v samotných Oslavanech nebude tak dramatický.

Přesto je činnost spolku dlouhodobě trnem v oku společnost itself s.r.o., která v roce 2017 podala u Krajského soudu v Brně návrh na zrušení spolku s odůvodněním, že se podle jejích zjištění jedná o zastřené komerční poskytování připojení k internetu za úplatu.

„Oficiálně prezentovaná údajná spolková činnost využívala všech legislativních a ekonomických výhod oproti řádné podnikatelské činnosti spočívající v poskytování služby připojení k internetu, která musí respektovat dodržování všech právních předpisů o elektronických komunikacích, o ochraně spotřebitele anebo předpisy upravující daňové povinnosti, které jsou pro podnikatele mnohem přísnější a ekonomický náročnější než pro spolek. Takové chování poskytuje výhody na straně spolku, a tedy nerovné konkurenční prostředí, které neumožňuje spravedlivou soutěž všech subjektů na trhu poskytující internetové připojení za rovných podmínek pro všechny,“ tvrdil itself.

A 3. června 2019 dal krajský soud v Brně žalobě za pravdu a vydal rozhodnutí, kterým spolek Oslavany.NET zrušil a nařídil jeho likvidaci. Předseda spolku Martin Černý vnímá celou situaci jako absurdní, protože ale pravomocný rozsudek spolek stále neobdržel, může zatím jenom vyčkávat.

„Rozsudek do dnešního dne nemáme v ruce, takže zatím nemůžeme nic dělat. Zajímá nás samozřejmě především formální zdůvodnění zrušení spolku a rozhodně se proti němu plánujeme odvolat,“ prozradil nám v úterý 25. června. „Dříve jsme nikoho nezajímali, bývali jsme pro ISP marná lokalita, to se ale za 15 let změnilo a dnes nás ti samí operátoři vnímají jako svoji nebezpečnou konkurenci, proto se nás snaží zlikvidovat. Trochu zarážející je, že firma, která o nás pro žalobu firmy itself vytvářela posudek, s námi ani nekomunikovala, napsali jej jednoduše na základě těch pár vět, které o sobě máme na webu. Nejde ostatně jen o itself a nás samotné, komunitní sítě jsou trnem v oku celého ČAEKu a my budeme představovat důležitý precedens pro nakládání se všemi spolky provozujícími komunitní sítě, a možná i vůbec pro jakékoli spolky,“ dodává.

Společnost itself tvrdí, že jejím záměrem není likvidace konkurence, ale obnova rovných podmínek pro všechny, kteří v této oblasti služeb podnikají, s maximálním důrazem na respektování práv zákazníků, které jim garantují platné právní předpisy a státní regulace. Tomu ale Černý nevěří. „Předně nepodnikáme, účelem podnikání je vytvářet zisk, případně dovést firmu k výhodnému exitu. Ani jedno není náš případ, spolek nemůžete například vzít a jednoduše jej prodat. Nekonkurujeme komerčním poskytovatelům, dnes dokonce ani cenou. To, čím se od nich lišíme, je spíše fakt, že máme ke členům individuálnější přístup a nikoho nezavazujeme smlouvami na pevné dané časové období, dělat to dokonce nesmíme,“ říká pro Lupu Černý.