Zvukovky pro Raspberry Pi, z pamětí RAM lze udělat Wi-Fi, Hyundai kupuje Boston Dynamics

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Raspberry Pi kupuje IQaudio, a do nabídky tak přidává také zvukové karty určené pro tyto mikropočítače. K dispozici jsou čtyři modely od dvaceti dolarů za kus, všechny míří do běžné distribuční sítě.

Akademici z Izraele publikovali výzkum, v rámci kterého se jim podařilo z operačních pamětí RAM udělat vysílač Wi-Fi a posílat citlivá data. Prostudovat si to lze tady, případně na ZDNetu a přiloženém videu.

Krásní a virálně se šířící roboti, pokrok vědy a techniky, ale bez rozumného komerčního uplatnění. Zjednodušená definice Boston Dynamics a příběh, který má další pokračování. Spekulace se potvrdily a firmu za 1,1 miliardy kupuje Hyundai. Jihokorejský výrobce aut konkrétně získal 80 procent, zbytek nadále drží dosavadní majitel SoftBank. Boston Dynamics původně fungoval samostatně, poté jako součást Googlu a následně v japonském SoftBanku. Nový vlastník chce robotů využít ve výrobě, logistice nebo automatizaci.

Huawei vydalo první veřejnou beta verzi operačního systému Harmony OS 2.0. Stahovat ji lze jako OTA aktualizaci (součást beta programu), případně skrze Huawei DevEco Studio. Prozatím se to týká telefonů P40 a P40 Pro, Mate 30 a Mate 30 Pro a tabletu MatePad Pro. Vzhledově je systém postavený na EMUI 11, což je nadstavba Huawei pro Android. Právě tento systém se kvůli sankcím bude Huawei snažit nahradit.

Windows 10 pro ARM už mají k dispozici emulaci 64bitových x86 aplikací. Prozatím toho mohou využít členové programu Windows Insider. Ostré vypuštění se očekává v příštím roce. Běh emulovaných programů je oproti nativním asi o polovinu pomalejší. 32bitovou x86 emulaci umí ARMová Windows 10 od začátku, viz naše dvoje zkušenosti se Surface Pro X.

Microsoft také vydal preview verzi projektu Reunion, který slučuje Win32 API a UWP API, tedy aplikační rozhraní klasických Windows aplikací a Universal Windows Platform (programů s „dotykovým“ rozhraním).

Google kupuje tvůrce operačního systému CloudReady OS, firmu Neverware. CloudReady je postavený na Chromiu a je ho možné ho instalovat na běžná PC a Macy. Jde tedy o takovou instalovatelnou verzi Chrome OS. Google logicky CloudReady integruje do sekce Chrome OS, a je tak možné, že se dočkáme samostatných edicí tohoto systému.

Electronic Arts za 1,2 miliardy dolarů získávají herní vývojáře Codemasters. EA se podařilo přeplatit Take-Two, kteří pár dní předtím nabízeli necelou miliardu. Codemaster vlastní zejména závodní značky jako F1, Grid nebo Dirt a EA chce zformovat největší nabídku ve virtuálním závodění. Codemasters mimo jiné vlastní původem českou značkou Operace Flashpoint.

Fenomén Roblox kupuje startup Loom.ai. Pomocí tohoto softwaru lze vytvářet virtuální avatary odpovídající vzhledu uživatelů. Lze tak předpokládat, že Roblox bude chtít svůj virtuální sandbox rozšířit i o tyto kapacity.

Do právního boje s Applem se po Epicu pouští další subjekt. Washington Post píše, že se do sporu pouští provozovatel alternativního obchodu s aplikacemi Cydia. Tento obchod lze dostat do zařízení s iOS pouze pomocí jailbreaku, čemuž se Apple snaží různě bránit. Cydia argumentuje, že si uživatelé do svých strojů mohou instalovat, co chtějí, a že Apple tímto drží monopol. Firma už nedávno ve sporu s Epicem částečně rezignovala, když menším vývojářům v App Store snížila poplatky z 30 na 15 procent.

V této souvislosti lze zmínit i podobnou věc. Jeffrey Paul na sneak.berlin píše, že počítače Mac jsou tak vázané na Apple a připojení k jeho serverům, že už vám tyto stroje v podstatě fyzicky nepatří, protože bez napojení na Apple nejdou zprovoznit. Akceleruje to s příchodem vlastních čipů M1.

Nvidia vydala profesionální grafiku RTX A6000. Už nenese název Quadro a jde o první profesionální model na GA102. Má 10 752 výpočetních jader, 48 GB VRAM (GDDR6, 384 bitů) a výkon 38,7 teraFLOPS (single precision). Předobjednávky jsou za 5500 dolarů.

Intel vydává šest nových paměťových a flash storage produktů. Zajímavý je zejména Optane SSD P5800X do serverů.

TSMC ruší množstevní slevy při výrobě, informují tchajwanská média. Největší a nejdůležitější výrobce čipů na světě nestíhá a má plné kapacity, takže si to může dovolit. Je tak možné, že některé výrobky zdraží. Nedostatek čipů a kapacit se mimo jiné projevuje na nedostupnosti grafik.

Také Oracle přesouvá sídlo ze Silicon Valley do Texasu, konkrétně do Austinu. Následuje nedávné kroky Hewlett Packard Enterprise a Elona Muska. Zřejmě nejde jen o nižší daně, ale také hledání talentů a lepší situaci kolem cen bydlení a nemovitostí obecně. To je obecně dlouhodobý problém Valley a San Franciska. Výzkum a vývoj v Kalifornii zůstává. Reportáž z Austinu jako konkurence Silicon Valley jsme na Lupě přinesli před pár lety.

Huawei to sice má na západě těžší a těžší a podívá se jen do velmi omezeného množství 5G sítí, na Blízkém východě ale uzavírá kontrakty jeden za druhým. Jde přitom o velký a rychle rostoucí IT trh. Tamní státy vůči Číně nevystupují. Představuje mimo jiné významný ropný trh. Více rozebírá The Diplomat. Ten samý web se v jiné analýze ptá, zda Čína napadne Tchaj-wan kvůli TSMC. Čína je kvůli sankcím USA odřízlá a právě tchajwanské TSMC je dnes v oblasti nejdůležitější hráč.

Zemřel Eric Engstrom, jeden z hlavních tvůrců DirectX, což je zásadní technologie, která z Windows udělala obecně rozšířenou herní platformu. Informaci přinesl Wall Street Journal s tím, že Engstromovi bylo teprve 55 let a zemřel na komplikace spojené se zraněním.

Red Hat v podstatě ukončil tradiční CentOS, rozjíždějí se ale práce na komunitních alternativách. Jednu z nich připravuje CloudLinux (Project Lenix), další pak Rocky Linux.

Amazon Web Services spouští novou službu Amazon Location. Vývojáři mohou do svých aplikací přidávat funkce spojené s lokalitou. Data se čerpají z HERE a Esri.

Fond Vista Equity Partners za 3,5 miliardy dolarů kupuje softwarovou firmu Pluralsight. Vista je známá firma, koupila třeba Pipedrive, který má vývoj i v Česku.

IBM zase kupuje podnik Expertus Technologies. Tato kanadská platforma nabízí cloudové zpracování digitálních transakcí pro banky a spol. IBM toho chce využít pro postupné rozšiřování digitálních plateb.

GoDaddy pak za 320 milionů dolarů získal Poynt. Jde rovněž o firmu z oboru digitálních plateb včetně zpracování transakcí o fyzických terminálech. GoDaddy tak postupně z webhostingu bobtná do širšího e-commerce balíku.

Cisco kupuje maďarskou firmu Banzai Cloud. V krátké době tak jde o další akvizici v regionu, Cisco si nedávno pořídilo slovenské Sli.do. Banzai je další ze startupů, které se soustředí na práci s Kubernetes a kontejnery.