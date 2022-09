Díky cashbackovým portálům ušetříte tisíce, většina Čechů je ale nezná, říká analytik Picodi

Společnost Picodi, která provozuje stejnojmenný cashbackový portál, loni provedla zajímavý průzkum týkající se chování Čechů při nakupování na internetu.

Co je to cashback Cashback portály fungují jako prostředník mezi internetovým obchodem a zákazníkem. Díky tomu dokáží svým klientům nabídnout o něco výhodnější cenu. V případě portálu Picodi může být cena výhodnější o jedno až osm procent. Portál navíc nabízí i různé slevové kupony. Finanční bonus zároveň můžete dostat i za doporučení nového uživatele.

Zjistila díky němu, že 55 procent tuzemských zákazníků využívá (občas nebo pravidelně) při online nakupování různé srovnávače cen. To, že by si ale mohli cenu vybraného zboží ještě o kus ve vybraných obchodech snížit s pomocí cashbacku, většina z nich netuší.

“Je to tak, že polovina Čechů ani netuší, co to cashbackové portály jsou. Přitom při jejich použití mohou lidé dostat až deset procent z hodnoty nákupu,” říká Nikolay Kashcheev, analytik společnosti Picodi. Ta dokonce nabízí těm, kteří u nich nakoupí poprvé, na první nákup až 15 procent ceny nákupu, maximálně to může být 500 korun.

Cashabackových portálů funguje v České republice hned několik, Picodi patří k těm novějším. Jeho zakladatelé jsou z Polska, portál ale nyní funguje už celkem ve 44 zemích světa. Kashcheev proto může srovnávat, zda se liší chování českých zákazníků oproti těm z jiných států. Těch českých má Picodi řádově několik set tisíc.

“Čeští zákazníci přes nás nejčastěji nakupují oblečení, pak obuv a na třetím místě jsou parfémy a kosmetika. Seznam oblíbeného zboží se ale mění. V předchozích letech byla třeba na druhém místě elektronika, nyní je až na čtvrté pozici. Zřejmě to souvisí se současnou inflací a šetřením,” konstatuje Kashcheev.

Jak získat cashback na Picodi Zaregistruje se na portálu Picodi.com. se na portálu Vyberte si obchod, na kterém chcete nakupovat. Budete přesměrováni na web příslušného obchodu. Můžete využít i slevový kód, pokud ho na Picodi najdete. Jen ho musíte zadat před dokončením objednávky. Dokončete nákup. Jakmile obchod váš nákup potvrdí, objeví se částka získaná, kterou díky Picodi získáte, na vašem účtu v Picodi.

Snížil se i zájem o zboží z čínských obchodů, což zase souvisí s novými pravidly, která začala platit v průběhu loňského roku. I malé zásilky ze zemí mimo EU podléhají dani z přidané hodnoty a od 1. července 2021 se musí i u zboží do 22 eur celní prohlášení. Picodi tak zaznamenala externí pokles nákupů z Číny, podle Kashcheeva se jejich počet snížil až čtyřikrát.

“Jinak ale není poznat, že by zájem o online nakupování klesal,” dodal.

Picodi nyní nabízí cashback nebo slevové kupony už více než 450 obchodů, jsou mezi nimi třeba známé značky jako eobuv.cz, About You, Notino, Deichmann nebo Knihy Dobrovský a Aliexpress. Zlevnit si můžete díky Picodi i nákup dovolené na portálu Booking.com. Seznam všech obchodů najdete zde.

Podle Kashcheeva tak mohou lidé ušetřit za půl roku třeba i dva tisíce korun. “Záleží na tom, zda si člověk vzpomene, že by měl naši službu využít. I mě se občas stává, že bych si ji měl u některých nákupů aktivovat,” doplnil Kashcheev.