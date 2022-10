Tomáš Szkandera (K2): Nejvíc stížností je na rychlost doručení, náš systém řeší expedici v řádu minut

Řada e-shopů nakoupí nejdřív řešení pro jejich elektronický obchod a pak se na to snaží „naroubovat“ další systémy. Ostravská společnost K2 jde na to jinak. Nabízí systém, který spojuje všechny funkce pro řízení celého podniku.

„Náš K2 e-shop je přímou součástí robustního ERP systému K2, tudíž s e-shopem získávají klienti i všechny potřebné moduly pro řízení skladu, řízení financí, zákaznickou podporu, vyhodnocení dat i účetnictví,“ říká výkonný ředitel společnosti Tomáš Szkandera.

V současné době se mluví o stagnaci e-commerce scény. Jak to vnímáte vy a co za tím podle vás stojí?

Ano, vnímám to stejně, vidím to u našich klientů. Informace o tom, že firma roste, přichází z pár segmentů trhu, například jde o prodejce krbů, solárních panelů, tepelných čerpadel, léčiv a podobně. Ostatní zaznamenávají stagnaci nebo spíše pokles. Je jasné, že kvůli válce na Ukrajině, vysoké inflaci i energetické krizi vzrůstá nejistota u lidí, která se projevuje tím, že přestávají kupovat zbytné věci.

Může to souviset také se vzestupem on-line nákupů a také růstu počtu e-shopů za dob koronaviru?

Je třeba si uvědomit, že porovnáváme prodeje s loňským covidovým rokem, kdy se některé věci daly nakoupit pouze online. Nedalo se očekávat, že tempo růstu e-commerce zůstane stejné i letos. Proto mě zaráží nynější překvapení a rozhořčení některých majitelů e-shopů nad svými čísly.

Je pravda, že počet nových e-shopů rychle rostl, osobně jsem vnímal větší poptávku po spuštění nových e-shopů u již zaběhlých velkoobchodních a výrobních firem, které koncovému zákazníkovi doposud nikdy neprodávaly.

Tomáš Szkandera CEO společnosti K2 Software. Se svým týmem stojí za vývojem prvního e-shopového řešení na českém trhu, které dokáže bez problémů uřídit celou firmu. Má bohaté zkušenosti s nastavováním procesů ve výrobních i obchodních podnicích v oblasti e-commerce. O své zkušenosti se rád dělí nejen na konferencích, ale také na svém LinkedIn profilu.

Jak by podle vás měly internetové obchody na tuto situaci reagovat? Co by si měly především pohlídat?

Je čas na krizový management. Majitelé žili v době, kdy to šlo samo, téměř neřešili náklady a efektivitu, protože zisky byly dostatečné. Jeden z extrémních případů, který jsem viděl, je, že si majitelé nakoupili firemní Tesly, zaměstnali snad všechny rodinné příbuzné a obrovsky přezásobili sklad. Protože nedostatek zboží je přece to, co je brzdilo v ještě větším růstu. Neměli už co prodávat.

A teď mají problém. Nyní je situace jiná a je nutné řešit efektivitu jednotlivých procesů a lidí ve firmě. Stejně jako oni, tak mnoho dalších firem však nemá potřebný systém a data k tomu, aby věděla na co se zaměřit a co optimalizovat nejdřív.

V předchozím rozhovoru jste uvedl, že se často setkáváte se situací, kdy e-shop vyroste a jeho další růst brzdí technologie a systém, na kterém běží. Zlepšila se tato situace?

Stále se setkávám s poptávkou po novém e-shopovém řešení z toho důvodu, že to současné růst firmy brzdí. Typicky se musí mnoho položek přepisovat ručně z jednoho systému do druhého a kvůli tomu jsou na e-shopu neaktuální informace, které mají přímý dopad na spokojenost zákazníka.

Ale ještě více v poslední době vnímám poptávku po spuštění nového e-shopu od firem, které B2C prodej nikdy neměly. Jsou to buďto distributoři, kteří dodávali do dalších e-shopů nebo kamenných prodejen nebo výrobci, kteří chtějí začít s prodejem přímo koncovému spotřebiteli. Takovou perličkou je implementace K2 e-shopu čistě z důvodu zvýšení prestiže a hodnoty firmy.

Jak mohou provozovatelé e-shopů obecně zlepšit chod jejich systému? Na co by se měli zaměřit?

Nedokážu odpovědět úplně obecně, protože neznám všechny systémy a jejich možnosti. Dokáži říct, jak pomáháme zlepšit chod e-shopu my našim zákazníkům. K2 e-shop je totiž přímou součástí robustního ERP systému K2, tudíž s e-shopem získávají klienti i všechny potřebné moduly pro řízení skladu (WMS), řízení financí, zákaznickou podporu, vyhodnocení dat (BI) i účetnictví.

Dokážeme jim tak pomoct se všemi procesy, které ve firmě řeší. Mohou se tak obrátit vždy na jednoho dodavatele. A díky zkušenostem ze stovek implementací jim dokážeme doporučit správné řešení a posunout je kupředu. Je to unikátní řešení a není ještě dostatečně v povědomí firem. A tak často vidím, že společnosti vypisují dvě výběrové řízení, jedno na e-shop a druhé na ERP, pak jsou překvapeni, že dokážeme dodat obojí jedním systémem.

Hodně se hovoří také o rychlosti doručování zboží. Jak velkou roli to podle vás hraje na úspěchu e-shopu?

To je klíčová věc. V České republice už máme více než padesát tisícc e-shopů. V takto vysoce konkurenčním prostředí si zákazník snadno vybírá, ze kterého e-shopu nakoupí. Typicky ovlivňuje svoji volbu na základě recenzí, které jsou volně dostupné třeba na Heuréce. A není překvapením, že nejprve čte ty negativní recenze. Když se podíváte na to, co je nejčastější negativní recenze u e-shopů, tak je to právě rychlost doručení, proto je to velmi důležité.

A jak K2 e-shop konkrétně pomáhá právě s expedicí zboží a rychlosti doručení? Jak systém ovlivní práci na skladu nebo ze strany dopravců?

V K2 e-shopu se nikdy nestane, že musí zákaznická podpora e-shopu zavolat zákazníkovi s informací, že zboží, které na e-shopu bylo skladem, ve skutečnosti nemají. E-shop čte informace o dostupnosti zboží online přímo z ERP systému, který má vždy aktuální informace. Kupříkladu, když se poslední kus zboží prodá na offline prodejně, je okamžitě nedostupný na e-shopu. Zákazník nemá při nákupu na e-shopu mylné očekávání a není následně zklamaný.

Stejně funguje i vytvoření nové objednávky na e-shopu, tlačítko „Odeslat objednávku“ jí okamžitě posílá do modulu WMS v ERP systému K2. Objednávka se tak ihned objeví skladníkovi ve čtečce a on na ní může začít pracovat. Objednávku jsou tak schopni skladníci vychystat do pár minut od objednání, čímž zásadně zrychlujeme čas potřebný pro expedici a snižujeme chybovost. Na samotném fyzickém doručení už čas neušetříme, převážná většina e-shopů využívá službu dopravců, kde mají podmínky rovnocenné.

Když jsme se spolu bavili posledně, bylo vaše řešení K2 e-shop poměrně nové. Prováděli jste v rámci něho nějaká vylepšení? Pokud ano, jaká?

Ano, každý rok přicházíme na trh s novou verzí, která obsahuje spoustu nových funkcí. V té letošní jsme výrazně upgradovali technologie, díky kterým je e-shop rychlejší a má efektivnější vyhledávání i našeptávač. Rovněž jsme přidali novou moderní grafickou šablonu, kterou mohou zákazníci začít využívat.

Pro zvýšení prodejnosti jsme zapracovali analýzu nákupního košíku, to je funkce, která na základě historických dat spočte nejčastější kombinace zboží v košíku. A vypočtené produkty pak podle obsahu košíku doporučuje zákazníkovi k dokoupení. Ještě zmíním nové funkce pro snadnější expanzi do zahraničí, díky kterým může provozovatel e-shopu jednoduše začít s prodejem do více států s jedním e-shopem z jednoho centrálního skladu.

Podle čeho volíte inovace produktu? A jak moc musíte kolem toho sledovat trendy?

Trendy sledujeme prakticky neustále, ve všech oblastech, které K2 e-shop pokrývá. Je to jeden ze tří pilířů, na kterých stavíme nové verze. Dalším jsou požadavky našich zákazníků, reagujeme na jejich potřeby a tím jim pomáháme v businessu. A posledním je upgrade stávajících částí systému tak, aby nevznikal technologický dluh.

Jak je to s tímto řešením, když by se jeho uživatel rozhodl s e-shopem expandovat do zahraničí? Jak má postupovat a co ho při tom čeká?

Zákazník má možnost buďto definovat si v systému pro každou zemi nový e-shop nebo jít jednodušší cestou. A to je nastavit jeden e-shop, vyplnit strom kategorií, přiřadit produkty, zvolit do kterých zemí bude prodávat, doplnit překlady, nastavit ceny pro jednotlivé měny (nebo kurz pro přepočet), nakonfigurovat dopravce a platební metody a systém je připraven. E-shop pak automaticky podle IP adresy zákazníka přepne stát doručení, zobrazí správnou měnu i sazbu dph a přepne jazyk webu. V košíku nabídne pouze povolené dopravce a způsoby plateb. Provozovatel e-shopu si musí samozřejmě zajistit spoustu dalších věcí týkajících se expanze, nicméně nemusí řešit softwarové úpravy e-shopu nebo ERP systému na pozadí.

Na závěr by mě zajímalo, jestli je K2 e-shop vhodný pro všechny internetové obchody? Tedy, zda nejsou obory, pro které bude jeho použití lepší, nebo jestli hraje nějakou roli velikost e-shopu.

K2 e-shop je nejvhodnější pro firmy s ročním obratem od sto milionů korun, kterým jejich současné řešení nestačí a brzdí je v růstu. Typicky naše nové zákazníky trápí to, že jejich současný e-shop neobsahuje potřebné funkce a dodělat je bývá komplikované, příliš nákladné nebo to u jejich dodavatele nelze. Také se setkávám se situacemi, kdy je e-shop postaven na několika málo vývojářích a je to pro firmu příliš velké riziko. Vždy s e-shopem nasazujeme i ERP systém K2, který pomůže vyřešit nepořádek ve skladu, účetnictví a pomůže majiteli firmu lépe řídit.