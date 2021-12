IBM Power Cloud: Síla v jednoduchosti

Při přechodu ke cloud computingu se IBM transformovala ze společnosti, která poskytovala služby primárně těm největším společnostem, do versatilního prodejce služeb všeho druhu. IBM Cloud je toho nejlepší ukázkou: zákazník platí za služby, které reálně používá, výkon je škálován dle potřeby a reálné využitelné zdroje cloudu jsou v podstatě neomezené.

IBM Power Systems Virtual Server

Klíčovou novinkou IBM z loňského roku je možnost provozu virtuálního serveru na platformě Power s možností výběru operačních systémů IBM i, AIX a Linux. Pod mírně krkolomným názvem IBM Power Systems Virtual Server se skrývá plnohodnotný virtuální server, který dokáže zákazníkům plně nahradit fyzickou infrastrukturu, je-li to pro ně výhodnější.

Pro klienty, kteří dbají na 24/7 dostupnost, je k dispozici Power HA s vysokou dostupností dat.

Jak si IBM Power Cloud nastavit pro platformu IBM i:

Přihlaste se ke svému účtu na cloud.ibm.com a v katalogu služeb vyberte Power Systems Virtual Server.

Zvolte položku Estimate costs a vybírejte služby, o které máte zájem.

Vyberte postupně, v jakém data centru chcete server vytvořit, na jakém hardwaru poběží (nyní je k dispozici Scale out S922 nebo Enterprise E980), typ procesoru, který preferujete (shared, dedicated, capped), operační systém (IBM i, AIX, Linux), velikost procesoru, velikost paměti, typ úložiště a jeho velikost.

Při výběru OS IBM i lze následně vybrat ještě volitelný software.

Nyní vidíme celkové náklady v eurech, měsíční cena je ale složena z hodinových sazeb – pokud třeba navýšíte paměť, tak se nová částka začne počítat až od momentu, kdy se tak stane – nikoliv za celý měsíc.

Pod položkou Virtual server instance naleznete volbu Create instance. Navolíte stejné možnosti, jako jsou popsány výše, a požadovaný Power Systems Virtual Server bude vytvořen.

Náš zákazník, náš pán

V rámci IBM Power Cloudu si sám klient určuje, jaké služby bude využívat, a tudíž za jaké bude platit. Zdroje může flexibilně škálovat podle toho, jaká je zrovna jeho situace. Pokud máte nedostatek paměti, prostě zmáčknete pár tlačítek a za pět minut je hotovo, včetně přiřazení zdrojů. Žádné čekání, žádný výpadek ve službách.

Uživatel má samozřejmě k dispozici administrátorskou konzoli, která mu umožňuje vše jednoduše a přehledně spravovat, hezky na jednom místě. Zálohování, spouštění úloh či tisk, to vše zvládne uživatel na virtuálním serveru stejně jako na fyzickém, a je jen na jeho uvážení, zda si vše zajistí sám nebo zda zvolí spolupráci s některým z mnoha Business partnerem ů IBM.

ITS jako Platinum Business partner IBM disponuje zkušenostmi a je schopen provést vás procesem implementace cloudových služeb IBM ve vaší společnosti – od síťového propojení až ke zprovoznění vašich aplikací.

Pro koho je vhodný IBM Power Systems Virtual Server

IBM Power Systems Virtual Server není pro každého. Pro klasického zákazníka s vybudovanou infrastrukturou a vlastnícího již IBM Power server je tato služba přibližně stejně nákladná. Pokud ovšem zákazník potřebuje druhý server pro HA dostupnost či otestovat nové prostředí, je IBM Power Systems Virtual Server velmi efektivní cesta jak výhodně zajistit prostředí pro svoje požadavky, které se v průběhu mohou měnit.

ITS akciová společnost jako IBM Platinum Business Partner je připravena nabídnout zákazníkům, pro které je IBM Power Systems Virtual Server zajímavou příležitostí, jak posunout a zefektivnit svůj business, svoje zkušennosti s touto problematikou. Nabízíme pomoc při kalkulaci nákladů, jsme schopni společně se zákazníkem vytvořit IBM Power Systems Virtual Server v požadované konfiguraci a v neposlední řadě se postarat i o správu takového serveru.

Robustní infrastruktura po celém světě

Fyzických datových center má IBM po celém světě velké množství, takže si zákazníci mohou vybrat to, které je k nim nejblíž. Pro klienty z České republiky je obvykle nejvhodnější frankfurtské datové centrum. Všechna data centra samozřejmě mají nejpřísnější bezpečnostní požadavky a všechny užitečné moderní certifikace – namátkou ISO, SOC či GDPR.

Výhodou masivní infrastruktury IBM je, že se zákazníci nemusí o výkon dělit s jinými – vše je k dispozici přímo pro ně – a mají k dispozici celou rozsáhlou privátní síť IBM. Díky velké nabídce partnerů IBM je také k dispozici mnoho produktů třetích stran, na které jsou zákazníci zvyklí a které preferují.

Zabezpečení bez konkurence

Na trhu jsou bezpečnostní řešení IBM mezi absolutní špičkou:

Klient si musí sám zvolit data centrum, ví tedy, kde jsou jeho data uložena.

Zákazník má plnou kontrolu nad správou dat a je jejich výhradním vlastníkem.

IBM nepoužívá a neprodává data zákazníků, a manipuluje s nimi pouze na základě odsouhlasené smluvní dokumentace.

IBM nikdy nepřistupuje k datům klienta bez jeho vědomí.

Zákazníků může data do cloudu kdykoli vložit, a naopak je kdykoli odebrat – bez komplikací.

Šifrování a zabezpečení dat při přenosu (data-in-transit) i ukládání (data-at-rest).

Kromě toho samozřejmě IBM Cloud nabízí moderní nástroje pro monitorování a logging, a to jak přímo dedikované řešení od IBM, tak řešení partnerů, např. Instana.



Autor: iStock

IBM Cloud si jde nejprve vyzkoušet

Na adrese https://cloud.ibm.com je možné se kdykoliv zaregistrovat a dostupné cloudové služby si hezky po svém vyzkoušet.

Na výběr má zákazník ze 3 účtů:

Lite Pay-As-You-Go Subscription

Jako dělaný na zkoušku je účet Lite, při kterém získáte kredit v hodnotě 200 amerických dolarů na vyzkoušení jinak placených služeb zdarma; jiné jsou dostupné ve zjednodušeném režimu Lite.

Druhým typem registrace je Pay-As-You-Go účet, na němž si vyberete jen ty cloudové služby, které chcete – a platíte za to, co skutečně využíváte. Skvělé pro prototypování a ověření funkcionality, ale také pro běžný byznys, ve kterém se často měnímění, jak počet klientů, tak spotřeba. Jinak řešeno: Škálování je všechno.

Subscription je nejběžnější typ účtu, kde si zákazník službu předplatí a zaplacenou částku poté za služby čerpá. Je to ideální pro use cases, kde zákazník ví, co potřebuje, na jak dlouho a jaká bude přibližně zátěž.

A jak za IBM Cloud zaplatit? Každá služba má jiné vyúčtování, ale princip „platíte za to, co používáte“, zůstává. V rámci Pay-As-You-Go dostanete jednou za měsíc fakturu; při Subscription účtu si předplácíte služby na delší dobu, obvykle 6, 12 nebo až 36 měsíců – což může zároveň představovat významné slevy při dlouhodobém užívání.

Autor článku: Miloš Růžička – obchodně-technický specialista