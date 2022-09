Michal Pola (Simac Technik ČR): Covid změnil podmínky v IT i potřeby zákazníků

Nedávno jste se stal obchodním ředitelem společnosti Simac Technik ČR. Co se změnilo a co máte nyní v této společnosti na starosti?

Je to tak, obchodním ředitelem jsem od konce tohoto června. Do společnosti Simac Technik ČR jsem přišel na jaře loňského roku na pozici Business Development Managera. Záhy jsem po kolegovi převzal roli Sales Leada a dostal jsem na starosti většinu obchodníků. Je to velká výzva, protože se nyní chceme zaměřit na rozvíjení byznysu i v netradičních disciplínách, jako jsou konzultační činnost a systémová integrace. Chceme využít toho, že máme silnou zákaznickou základnu a nabízet jim nové služby.

Jaké služby jim nabízíte teď? Jak vaši společnost vnímají zákazníci?

Zákazníci a partneři nás vnímají především jako dodavatele infrastruktury a bezpečnosti. Simac je dnes také jedním z předních systémových integrátorů na českém IT trhu. Máme již dostatek zkušeností a umíme zákazníkům nabídnout řešení, která jsou složitá a jiní partneři je neřeší.

Jak to myslíte?

Partneři, kteří jsou zaměřeni čistě na systémovou integraci jsou často velké firmy nastavené tak, aby projekty pokud možno kopírovaly a dělaly je takzvaně na klíč. My jsme z tohoto pohledu střední firma a jsme schopni hledat i unikátní řešení, která nejsou tak velká a jsou obtížná.

V čem dalším se podle vás Simac odlišuje od konkurence?

Dál zmíním jeden možná trochu osobnější postřeh – v Simacu funguje velmi dobrá týmová spolupráce a máme dobrý kolektiv, což má samozřejmě podíl na úspěchu firmy. Tomu nahrává i naše velikost – celkem máme do sto zaměstnanců, takže většinu lidí znám osobně a dokonce i jmény. Jediné, co nás trochu trápí je nedostatek mladých lidí, věkový průměr je tu trochu vyšší.

Máte pocit, že je výhodou, že je Simac mezinárodní společností?

V Česku má Simac Technik dlouhou historii, působíme tu téměř třicet let a za tu dobu jsme získali pověst kvalitního, férového soupeře. Také se o nás ví, že dokážeme zákazníkovi dodat kvalitní řešení, které opravdu využívá. Díky tomu máme spoustu významných zákazníků a dobrých referencí. Že jsme mezinárodní společnost je určitě výhodné v tom, že ačkoliv má každá pobočka svůj vlastní “život” a byznys, dokážeme spolu efektivně spolupracovat a pomáhat si.

Jak vypadá typický zákazník Simacu?

Nejvíce zákazníků máme určitě ve státní správě, ale dost jich najdeme i v komerční sféře. Tím největším zákazníkem je bez pochyby mladoboleslavská Škoda. Do jejich výrobního podniku dodáváme v podstatě od počátku našeho fungování na českém trhu veškerou infrastrukturu, bezpečnost – prakticky vše, co souvisí s IT. Podobně velcí zákazníci jsou náš cíl, těch bychom rádi získali více, ačkoliv jsme si vědomi toho, že na českém trhu je firem takové velikosti jen pár.

Co zákazníkům nejčastěji dodáváte?

Většinou infrastrukturu, zabezpečení. Máme smlouvu s nejvýznamnějšími dodavateli jako HPE a Cisco v případě infrastruktury nebo F5, VECTRA či Check Point v oblasti zabezpečení. Nabízíme jim ale samozřejmě spoustu dalších služeb. Když za námi přijde nový zákazník, vždy začneme tím, že hledáme jeho klíčové potřeby a zjišťujeme, co mu brání dělat dobře jeho byznys.

Mezi vaše největší dodavatele patří společnost HPE? Jak tuto spolupráci vnímáte a jak dlouho už trvá?

S HPE spolupracujeme v podstatě od samého začátku, tedy od nějakých 90. let. Já osobně si na této spolupráci nejvíc cením přátelských a férových vztahů. Jsme loajální, ale zároveň se navzájem respektujeme. Stejně jako my chápeme, že oni mají pro určité zákazníky preferované partnery, tak oni chápou, že máme pro určité zákazníky preferované technologie. O tom se otevřeně bavíme a myslím, že se nám podařilo nastavit přirozenou a rovnou informovanost.

Vašim zákazníkům nyní nabízíte taky vlajkovou loď HPE, službu HPE GreenLake…

Ano. Díky řešení HPE GreenLake si mohou naši zákazníci pořídit infrastrukturu on-premises s vlastnostmi cloudu. To znamená, že zákazník si vybere infrastrukturu, my ji spolu s HPE implementujeme tam, kde si zvolí, předáme a provozujeme. Zákazník má od nás zajištěný veškerý servis.

HPE GreenLake umožňuje firmám pořídit si infrastrukturu jako službu. Komu byste toto řešení doporučil? Pro koho je vhodné?

Samozřejmě záleží na konkrétním zákazníkovi a jeho dlouhodobých potřebách. Konečné rozhodnutí je vždy na něm. Určitě bych řekl, že jde o řešení vhodné pro ty, kdo vyžadují vysokou bezpečnost. Ocení ho třeba organizace, pro které je nemyslitelné, že by měly svá data ve veřejném cloudu. Díky HPE GreenLake mohou čerpat výhody cloudu bez obav o ztrátu či únik dat. Velké plus představuje taky možnost využít služby výrobce, tedy HPE, a partnera při správě a provozu.

Jaké jsou další důvody proč zvolit toto řešení?

Velké plus vidím třeba v tom, že výrobce je schopen řešení dodat velmi rychle. Zákazník nemusí čekat dejme tomu rok než obdrží všechny komponenty. Implementace celkového řešení může být hotová třeba do dvou měsíců. To je velká úspora času, který je dnes velmi cennou komoditou.

“HPE GreenLake bych doporučil také větším klientům, kteří mají určitý počet poboček. Mohou ušetřit náklady za instalaci řešení, komunikaci mezi pobočkami a datacentry.”

Zákazník přijde s tím, že má o službu HPE GreenLake zájem. Jak zjistí, zda je pro něj toto řešení vhodné?

Jsme tu od toho, abychom mu s výběrem pomohli. Proto se vždy snažíme zjistit, jaká má od služby očekávání. Sepíšeme si se zákazníkem seznam jeho potřeb a bavíme se s ním o výhledu do budoucna. Jednotlivé případy konzultujeme i s HPE, protože ti ví nejlíp, jaké jsou zrovna možnosti produktu a jak nejlépe naplnit potřeby zákazníka. Na základě toho mu pak nabídneme tu nejlepší strategii. Pochopitelně, pokud máme jakékoliv pochybnosti o vhodnosti tohoto řešení pro potřeby jeho byznysu, tak mu o nich otevřeně řekneme a probereme alternativy.

Změnily se v poslední době potřeby a preference vašich zákazníků?

Rozhodně ano. Především v důsledku covidu, který proměnil podmínky, ve kterých IT sektor funguje. Dopady má samozřejmě i současná nepříznivá ekonomická situace, která ovlivňuje celosvětové dodávky hardwaru. Byznys, jak jsme ho byli zvyklí dělat dřív, se zastavil. To musíme vnímat a nějak na to reagovat.

Jak?

Třeba tím, že našim zákazníkům nabízíme řešení HPE GreenLake. To představuje jednu z možností, jak eliminovat dopady covidu i nedostatku komponentů. Výroba hardware pro HPE GreenLake má přednost před ostatními produkty a dodací lhůty jsou tak výrazně kratší než při volbě jiných řešení.

Pokud se chcete dozvědět více o službě HPE GreenLake, navštivte stránky společností HPE a Simac Technik ČR, a.s.