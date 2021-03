Orchestrátor SD-WAN nabízí snadnou správu sítí. Jak přesně funguje?

Toto inteligentní řešení přináší zjednodušení správy sítě díky oddělení řídící vrstvy (overaly) od vrstvy transportní (underlay). Celá síť je řízena centrálně z jediné chytré platformy – orchestrátoru, kde lze snadno zajišťovat celou její správu, včetně přístupu do internetových a cloudových aplikací.

SD-WAN Orchestrátor si můžeme představit jako virtuální server provozovaný v HA (high availability) cloudovém prostředí. Jedná se o webový portál se zabezpečeným přístupem (dvojí autentizace) pro administraci celého SD-WAN řešení – funkce management plane.

Mezi hlavní přednosti Orchestrátoru můžeme zahrnout:

Centrální řízení a správa – přehledné rozhraní pro správu, implementaci nových poboček, troubleshooting, monitoring a testování. Oproti konzervativním WAN není při změnách nutné rekonfigurovat postupně všechny směrovače, vše lze provést ve dvou krocích: vytvoření nového/ modifikace stávajícího pravidla nebo profilu a následné hromadné nasazení.

Jednoduchá logika architektury celé sítě za pomoci definice profilů poboček a tvorbou pravidel dle zdrojové aplikace dat.

Uživatelsky přívětivé rozhraní centrální správy, výborná grafická visibilita celého řešení a jejího okamžitého stavu.

Po připojení do Orchestrátoru (viz obrázek 1) máme ve střední části úvodní obrazovky stav všech poboček připojených do SD-WAN a na levé straně přehledné menu – Monitor, Configure, Test&Troubleshoot a Administration.

Obr. 1: Souhrnný přehled všech připojených lokalit do Orchestrátoru

Po rozkliknutí vybrané lokality (Edge) vidíme všechny konektivity, které jsou v SD-WAN Edge boxu dostupné – v našem případě se jedná o WTTx a VDSL. Dále je přehledně zobrazen status linky a její aktuální propustnost. Ve spodní části máme zobrazené vytížení linek podle jednotlivých aplikací a zároveň je vykreslen i graf, kde jsou aplikace zahrnuté do souhrnných kategorií. Vše je možné vidět na obrázku 2.

Obr. 2: Souhrnný přehled parametrů konkrétní lokality

Důležitou záložkou je QoE – Quality of Experience. SD-WAN neustále (real-time) vyhodnocuje kvalitu jednotlivých linek a dle parametrů pro jednotlivý druh provozu (voice, video, transactional) směruje pakety do aktuálně vyhovujících konektivit.

Každý druh provozu má předem definované tzv. thrasholds, kde se vyhodnocují tři základní parametry – latence, ztráta paketů a jitter (kolísání velikosti zpoždění paketů při průchodu sítí). Na obrázku 3 vidíme kvalitu linek pro provoz typu – video.

Video je velmi citlivé na kvalitu linky a dle grafu u WTTx máme již parametr jitter – 7 msec označen žlutou barvou jako Fair. SD-WAN okamžitě aktivuje opravný mechanismus – jitter bufering, který zajistí kvalitnější přenos video paketů. V případě zhoršených parametrů u packet loss se zase aktivuje technika forward error correction. Na základě všech opravných mechanismů a využitím všech linek nám síť poskytne nejrychlejší a nejkvalitnější přenos paketů, který vidíme níže jako SD-WAN Enhancements s nejvyšší možnou kvalitou QoE 10.

Všechny zmíněné funkce navíc probíhají v „pozadí“ bez jakéhokoliv přerušení aplikace, které by koncový uživatel mohl zaznamenat.

Obr. 3: Quality of Experience – přehled kvality linek za posledních 12 hodin