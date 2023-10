TD SYNNEX hledá další průkopníky v nasazení umělé inteligence. Přihlaste svoji aplikaci

IBM oceňuje inovační nastavení týmu v TD SYNNEX

TD SYNNEX servíruje svým partnerům v Česku skutečně to nejlepší ze světa technologií a služeb IBM. Důkazem toho je ocenění Progressive Partner of the Year 2023, které IBM tým české pobočky TD SYNNEX získal na každoročním IBM Bussiness Partner Summitu.

„IBM ocenila především péči, kterou věnujeme tradičním i novým partnerům, jejich vzdělávání a marketingovým aktivitám. Myslím, že pozitivní roli hraje také fakt, že se snažíme zohlednit i lokální specifika českého trhu,“ uvedl Martin Janeček, IBM Bussines Unit Manager v TD SYNNEX. Již loni přitom IBM tým TD SYNNEX získal ocenění Inovativní distributor roku v České republice. Nyní titul s velmi podobným obsahem vybojoval v regionu Central and Eastern Europe.

Právě využití umělé inteligence a program Embeddable AI představují perspektivní růstový byznys, na který se IBM divize TD SYNNEX zaměřuje. Ale rozhodně není jediným. IBM již tradičně patří k absolutní světové špičce v oblasti Storage a nově rozvíjí propojení IBM Storage s bezpečnostními řešeními. Velký potenciál mají podle Martina Janečka také všechny produkty, služby a řešení zaměřené na udržitelnost a digitální transformaci.

Více informací na www.vas.tdsynnex.cz