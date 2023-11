Tomáš Szkandera (K2): Pomáháme na tržiště i klientům, kteří maloobchod zatím nedělali

Z části jde pořád o návrat do tržní reality, k číslům před pandemií covid-19. Ta e-shopy výrazně nabudila, nakopla je k nevídaným výkonům, avšak chování zákazníků se mezitím opět změnilo.

Maloobchodní tržby celkově klesají. Z dostupných dat (průzkumy Heureky, Comgate, Shoptetu a dalších významných hráčů) se však zdá, že nejhůře se krize dotkla velkých e-shopů; menší a střední jsou na tom daleko lépe, tržby se postupně vzpamatovávají a předcovidovou úroveň někdy i překonávají.

V každém případě je pro ně důležité svůj byznys řídit smysluplně a mít kontrolu nad všemi částmi podniku – ideálně v jednom prostředí. A právě to nabízí ERP systém ostravské společnosti K2.

Minulý rok se touto dobou mluvilo o stagnaci e-commerce trhu. Jak je na tom dnes? Vzpamatoval se, nebo na něj složitá ekonomická situace a mezinárodní nestabilita dále působí?

Na vzorku e-shopů našich zákazníků je vidět stagnace. I proto, že jsme národ, který nade vše miluje slevy. Zákazníci stále čekají na výhodné nabídky a poklesy cen i u levnějších produktů. Situace pro naše klienty není nijak dramatická, operativní rozhodnutí dělají na základě dat z ERP systému a pružně tak na situaci reagují.

V rozhovoru v roce 2021 jste zmiňoval, že máte stovku e-shopů s vaším řešením. Jak je to teď?

Aktuálně máme něco přes 180 e-shopů v produkčním prostředí. Dokážeme nabídnout krabicové řešení e-shopu, které mohou spustit během pár týdnů. Ale vedle toho děláme i opravdu sofistikované e-shopy na míru. Snažíme se také o to, abychom firmám, které už mají náš podnikový systém, otevřeli dveře do světa e-commerce. Data a procesy mají, proč toho nevyužít.

Jak se posunula orientace zákazníků na lince cena/kvalita služby? A projevuje se to v tom, že klienti K2 více poptávají právě ta kvalitativní zlepšování systému, i když je to něco stojí?

V tomto směru se u našich zákazníků moc nezměnilo. Ve chvíli, kdy zákazník požaduje specializované vylepšení systému, analyzujeme, jestli to opravdu dává smysl. Pokud v tom nevidíme přidanou hodnotu pro jeho byznys, tak se snažíme realizaci zákazníkovi vymluvit. Naším cílem je dělat jen smysluplné věci, které klienta posunou. Mnohdy přitom stačí celou původní myšlenku jen rozvinout a bavit se s ním o návratnosti. O něco vyšší investice se často dokáže vrátit mnohem rychleji.

„K2 mohou zákazníci používat na jakémkoli zařízení“

Větší „digitální tržiště“, jejichž hlavním představitelem byl po mnoho let Amazon, patří mezi nejvýznamnější globální e-commerce trendy. Česku se zatím překvapivě vyhýbal – s výjimkami, které představují služby jako Heureka nebo Mall.

Tento půst však zřejmě definitivně skončil s příchodem polského Allegra a také startem tržiště Kauflandu. Pro prodávající představuje marketplace především možnost výběru, a jak potvrzuje Tomáš Szkandera níže, možnost prodeje přes ně často využijí.

Potenciálně se tím pro větší firmy otevírají také dosud neprobádané zahraniční trhy, neboť většina marketplaces je nadnárodní a působí v celém regionu.

Lze očekávat, že do budoucna se v Česku objeví i další hráči známí z evropského trhu; jako logická možnost se jeví například německé Zalando, které zde již různé aktivity – včetně marketingových – vyvíjí delší dobu.

Pozorujete konsolidaci trhu kvůli příchodu marketplaces? Bude podle vás nějak dramaticky přibývat obchodníků, kteří se do zakládání vlastních e-shopů nepustí, jen se zalistují u Allegra, Alzy, Kauflandu?

Konsolidace probíhá za hranicemi už delší dobu. A bylo jen otázkou času, než se dostane i k nám. My jsme byli docela výjimkou, ale zkušenost ukazuje, že trendům nejde uniknout. Myslím, že právě s příchodem Allegra a Kauflandu začíná tento „boom“ i u nás. Potvrzuje nám to poptávka po připojení na marketplace od našich zákazníků. Je to pro ně nejjednodušší způsob, jak začít s prodejem zboží koncovým zákazníkům. Zvlášť ve chvíli, kdy to ještě nedělali.

Takže se to dotýká i K2 zákazníků, což jsou přeci jen střední a větší firmy spíš než lokální obchodníci?

Ano. Dotýká se to mnoha našich zákazníků. Zejména velkoobchodních a výrobních firem, které doposud prodávaly zboží primárně přes B2B kanál, tedy dalším prodejcům nebo živnostníkům. Tyto firmy často nemají vybudovanou silnou značku v B2C segmentu, nemají marketingové oddělení ani oddělení péče o zákazníky. A tak stojí před rozhodnutím, jestli investovat do spuštění vlastního e-shopu, nebo začít s prodejem přes marketplace. Řada klientů se vydala oběma směry.

Tomáš Szkandera, výkonný ředitel společnosti K2 Autor: K2

Jak je to s novými technologiemi pro systém K2?

Z dlouhodobého hlediska je naším cílem, aby zákazníci s K2 pracovali na jakémkoli zařízení a kdekoli. To je možné díky naší nové webové aplikaci. Teď se zaměříme na modernizaci toho, co uživatel nevidí, včetně například nasazení nového programovacího jazyka. Díky tomu K2 nikdy nezestárne.

Využíváte i vy ve firmě nějakým způsobem dnes tak populární umělou inteligenci (AI)?

Ano. U nás ve firmě ji využíváme nejvíce u vývojářů, kterým může výrazně zrychlit práci tím, že vytvoří základní strukturu kódu, kterou si vývojář upraví. Dále pak u našich UI/UX designerů, kteří by některé úpravy fotek nebo videa dělali hodiny, a přitom to může AI udělat za ně. A samozřejmě při tvorbě prezentací nebo marketingových materiálů.

Důležité pro nás však je, abychom AI doplnili do našeho ERP systému K2 a dali tak nové možnosti našim klientům. Mám mnoho nápadů a myšlenek na zapojení AI do K2. Už na tom pracujeme ve spolupráci s ostravskou univerzitou a jsem přesvědčený, že v brzké budoucnosti budeme schopni uživatelům našeho systému ušetřit opravdu hodně práce. Pracujeme například na nápovědě v podobě osobní asistentky, zrychlení reakce systému na základě předchozího chování uživatele nebo hlasovém ovládání.