Vysoká spolehlivost našeho privátního cloudu na serverech HPE láká ty nejnáročnější klienty, říká David Lintimer z vshosting~

S Davidem Lintimerem, obchodním ředitelem firmy vshosting~, jsme si povídali o spolupráci s technologickým gigantem HPE, o výhodách privátního cloudu i o tom, jaké mají ve vshosting~ další plány.

Společnost HPE vám dodává hardware a v současnosti je také vaším hlavním dodavatelem privátního cloudu. Jak dlouho už tato spolupráce trvá?

S HPE spolupracujeme od roku 2013. Tedy od chvíle, kdy jsme začali s výstavbou vlastního datacentra, do kterého jsme potřebovali kvalitní hardware pro naše klienty. HPE bylo v tomto případě jasnou volbou.

Proč jste si tuto společnost vybrali jako hlavního dodavatele privátního cloudu?

K hlavním důvodům, proč jsme si HPE vybrali, patří vysoká spolehlivost jejich hardwaru a rychlost, se kterou se tato společnost posouvá technologicky dopředu. Ve vshostingu se zaměřujeme na maximální kvalitu a inovativnost. Tato kritéria používáme i při výběru našich dodavatelů. Z tohoto důvodu využíváme špičkové servery od HPE, které jsou ideální pro náročné klienty. A to zejména při budování komplexních hostingových řešení, jako jsou privátní cloudy nebo managed clustery.

Co na tento výběr říkají zákazníci? Máte na servery od HPE nějakou zpětnou vazbu?

Jednou z největších předností hardwaru od HPE, které si zákazníci všímají, je určitě šíře jejich portfolia. Zákazníkům také vyhovuje, že jde o renomovaný brand, který je zárukou kvality a zpracování serverů je na špičkové úrovni. Naši technici v datacentru si zase pochvalují jejich vysokou spolehlivost. Prakticky neevidujeme reklamace. Zákazníci, ale i technici a administrátoři, pak oceňují aktivní podporu nynějších modelů od časté aktualizace firmwallu a BIOS serveru, který aplikuje bezpečnostní záplaty na známé bezpečnostní díry.

Plánujete na základě reakcí zákazníků nějaké další rozšíření služeb?

Určitě, neustále hledáme nová řešení a vylepšení. Nedávno jsme náš privátní cloud rozšířili o variantu na enterprise licencovaném řešení VMware. Mimo to nabízíme variantu na open-source platformě Proxmox. Další rozšíření privátního cloudu jsou taková, která nejsou na první pohled vidět, ale na kvalitu služby mají velký vliv. Neustále vylepšujeme různé prvky datacentra, zabezpečení, rychlosti sítě a monitoringu, ale i rychlosti technické podpory a servisu.

Proč by zákazníci měli dát přednost vašemu privátnímu cloudu na hardwaru HPE před privátním cloudem od konkurence? Máte nějakou konkurenci?

Jako každá firma i my máme samozřejmě konkurenci. Co se však týče kvality a přizpůsobení služeb, v tom si dost věříme a nevnímáme, že by se nám v tom v Česku někdo rovnal. Nechceme ale nic zaspat a stále na sobě pracujeme. Naše služby zkvalitňujeme, co to jde. Jedním z posledních vylepšení je například již zmíněné rozšíření privátního cloudu o enterprise licencované řešení VMware.

Jaké jsou tedy hlavní výhody privátního cloudu, který si u vás firmy objednají?

Řešení od vshostingu je pro firmy, které ocení extrémní customizaci do nejmenších detailů. Na míru vybíráme procesory s přesně definovaným taktem a počtem jader tak, aby odpovídaly jejich potřebám. Samozřejmostí je individuálně navržený storage systém a customizovaný privátní síťový management (VLAN), včetně kompletního nastavení firewallu a security. Naše reálná dostupnost dosahuje 99,999 %. Redundantní připojení každého serveru je 2×10 Gbps. Díky vlastnímu datacentru jsme schopni eliminovat mnoho rizik spojených s provozem. Náš tým datacentra garantuje opravu hardwaru do jedné hodiny. Jako standard už bereme zvednutí telefonu do jedné minuty našimi administrátory.

Autor: vshosting~ Nákres struktury privátního cloudu.

V oblasti cloudu byl převážně skloňován tzv. public cloud. V poslední době se však čím dál více mluví o privátním cloudu. Proč si myslíte, že tomu tak je? A jaké jsou výhody privátního cloudu oproti public cloudu?

Public cloud, neboli veřejný cloud, odstartoval dnešní cloudový boom. V poslední době si však řada firem i vývojářů začíná uvědomovat, jaké s sebou nese nevýhody. Z toho důvodu stále častěji volí privátní řešení. Na rozdíl od toho veřejného, privátní cloud má daný klient vyhrazený jen pro sebe a postavený zcela na míru dané aplikaci. Svou roli hraje i zabezpečení dat. privátního cloudu víte přesně, kde jsou data uložená a máte nad nimi stoprocentní kontrolu. Pro mnoho firem je důležitá při rozhodování kvalita, a hlavně rychlost podpory. U veřejného cloudu se často pomoci nedočkáte mnoho hodin i dní, a za lepší podporu zaplatíte vysoké částky. U nás je podpora zákazníkům vždy v ceně a telefon vám zvedneme do jedné minuty.

A co cena? Není rozdíl mezi veřejným a privátním cloudem pro firmy příliš velký?

Cena samozřejmě hraje roli, ale nedá se říct, že je veřejný cloud nějak výrazně cenově výhodnější. Veřejný cloud vypadá jako velmi levné řešení, a u malých, začínajících projektů tomu tak opravdu je. Jakmile však překročíte určitou velikost, veřejný cloud se pro vás stává neúnosně drahým. Privátní řešení vás může v takovém případě vyjít násobně levněji.

Je vůbec někdo, pro koho privátní cloud není vhodný?

Privátní cloud určitě není vhodný pro klienty, kteří hledají minimalistické řešení, nepotřebují tak vysoké garance a vysokou úroveň individualizace serverů. Stejně tak existuje skupina uživatelů, která nevyužije vysokou míru volnosti, kterou jim privátní cloud nabízí. A tak volí spravované služby. Ty samozřejmě poskytujeme taktéž, například formou managovaných clusterů.

Komu byste naopak privátní cloud vyloženě doporučil?

Klientům, kteří požadují vysoký výkon a vysokou míru zabezpečení. Potřebují řešení na míru, které zároveň chtějí mít možnost rychle škálovat. Privátní cloud je ideální řešení, když chce klient využívat výhod cloudu, ale chce ho mít vyhrazený jen pro sebe a postavený zcela na míru svým potřebám.

Máte silné portfolio klientů a na vašich stránkách od nich najdeme rozsáhlé reference. V online byznysu se o vás hodně mluví. Prakticky každý zná někoho, kdo má hosting u vás. Jak se vám daří oslovit a udržet velké firmy, které mají nepochybně vysoké nároky?

Vrací se nám to, že už od samého počátku sázíme na kvalitu a neděláme v ní kompromisy. Klienti to vidí, a díky tomu nás doporučují dál. Slýchám od našich zákazníků, že si také velmi cení odbornosti naší podpory. Zaměstnáváme totiž desítky zkušených administrátorů, kteří ve dne v noci sedí přímo v našem datacentru. Když je cokoliv třeba, doslova do minuty klientovi zvednou telefon a situaci začnou okamžitě řešit. V oboru nevím o firmě, ať už globální nebo lokální, která něco podobného nabízí.

Už jste zmínil, že vshosting~ má vlastní datacentrum. Přináší to nějakou výhodu pro vaše zákazníky? Proč jste se rozhodli jít touto cestou? Nestačilo by si místo v datacentru pouze pronajmout, jako to dělá řada českých hostingovek?

Provoz datového centra s sebou přináší mnoho provozních rizik, která mohou být pro celkovou dostupnost služby i pro zabezpečení dat poměrně fatální. Proto jsme se rozhodli, že si tato rizika chceme přenést na sebe a mít celkovou odpovědnost a dohled nad provozem a všemi aspekty chodu datového centra. Jedině tak jsme schopni docílit vysoké dostupnosti a zabezpečení pro naše klienty.

Před samotným rozhovorem jste mi říkal, že máte velké plány do budoucna. Můžete prozradit, o co se jedná?

Připravujeme několik velkých projektů, které se týkají expanze do dalších evropských zemí a chystáme další rozšiřování portfolia služeb. Zatím vás ale budu napínat a detaily si nechám pro sebe.