Češi přesouvají domény k VEDOS. Jednička trhu dál posiluje

Český doménový trh má za sebou mimořádně silný srpen. VEDOS během jediného měsíce přidal více než čtyři tisíce .CZ domén, rostl rychleji než trh jako celek a dál upevnil pozici největšího registrátora české národní domény. Významnou část růstu přitom netvoří pouze nové registrace. Stále více majitelů převádí k VEDOS také své již existující domény. Vedle ceny 160 Kč bez DPH za registraci i prodloužení k tomu nově přibývá další argument – postupné zapojování domén do kybernetické ochrany WEDOS Protection.
Na konci srpna 2026 spravoval VEDOS 364 024 domén .CZ, což odpovídalo 22,851 % celého českého trhu. Prakticky téměř každá čtvrtá česká doména je tak dnes vedena právě u VEDOS. Firma tím potvrzuje pozici největšího registrátora .CZ domén a svůj náskok dál zvětšuje. Jen během srpna se rozdíl oproti druhému největšímu registrátorovi zvýšil o dalších 2 075 domén a na konci měsíce činil 28 883 domén.
Více než třetina růstu celého trhu připadla na VEDOS
Celý trh s .CZ doménami během srpna vzrostl o 11 139 domén, tedy o 0,70 %. Samotnému VEDOS ve stejném období přibylo 4 066 domén, což představuje růst o 1,13 %. VEDOS tedy rostl výrazně rychleji než český doménový trh jako celek a zvýšil svůj tržní podíl o dalších 0,096 procentního bodu. Ještě zajímavější je jiný pohled: přestože VEDOS drží necelých 23 % všech .CZ domén, připadlo na něj 36,5 % celého čistého srpnového růstu trhu.
Silný srpen navíc není izolovaným výsledkem. V červenci 2026 přibylo VEDOS 2 322 domén, zatímco o měsíc později už 4 066. Meziročně je rozdíl ještě výraznější – v srpnu 2025 činil přírůstek 722 domén. Mezi registrátory s více než 50 tisíci doménami navíc během letošního srpna nikdo nepřidal více .CZ domén než VEDOS. Statistiky tak ukazují nejen velikost společnosti, ale především skutečnost, že její pozice na trhu dál posiluje.
.CZ doména za 160 Kč. A stejná cena i při prodloužení
Jedním z důvodů, proč počet domén u VEDOS dlouhodobě roste, je velmi jednoduchá cenová politika. Registrace .CZ domény stojí 160 Kč bez DPH za rok a přesně stejných 160 Kč bez DPH stojí také její prodloužení. Nejde tedy o zvýhodněnou cenu pouze při pořízení nové domény, po které by zákazník od dalšího roku platil jinou částku. Cena zůstává stejná také při následném prodlužování.
Právě to má u domén mnohem větší význam, než se na první pohled může zdát. Firemní web, e-shop nebo dlouhodobý internetový projekt obvykle používá stejnou doménu mnoho let. Z pohledu zákazníka proto není rozhodující pouze částka zaplacená v okamžiku registrace, ale především cena, kterou bude za doménu platit každý další rok. VEDOS nabízí .CZ doménu za 160 Kč bez DPH jak při registraci, tak při prodloužení, a jako jediný tak tuto cenu drží v obou případech.
U jedné domény jde o jednoduchou úsporu, u zákazníků spravujících větší počet adres už může mít dlouhodobá cena výrazný dopad. Důležité je ale i něco jiného: podmínky jsou snadno pochopitelné. Zákazník předem ví, kolik bude doména stát nejen dnes, ale také při jejím dalším prodloužení. U služby, která se běžně používá řadu let, je právě tato předvídatelnost podstatná.
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Doména už není jen internetová adresa
VEDOS navíc postupně mění pohled na to, co všechno by měl zákazník společně s doménou získat. Domény jsou nyní postupně přesouvány pod kybernetickou ochranu WEDOS Protection, takže samotná doména může být zároveň vstupním bodem k ochraně webu a dalších internetových služeb.
Majitel domény si přitom může zvolit úroveň ochrany podle vlastních potřeb. K dispozici je varianta zdarma, která umožňuje využívat základní kybernetickou ochranu bez dalšího poplatku, stejně jako pokročilejší varianty určené pro zákazníky, kteří potřebují vyšší úroveň zabezpečení. VEDOS tak nechce zůstat pouze společností, která doménu zaregistruje a jednou ročně prodlouží, ale postupně ji propojuje s další vrstvou služeb, které mají chránit to, co na doméně skutečně běží.
Pro majitele webu je tak možné řešit registraci domény i její ochranu na jednom místě a podle potřeby si zvolit, jak pokročilé zabezpečení chce využívat. V kombinaci s cenou 160 Kč bez DPH za registraci i prodloužení se tím samotná .CZ doména mění z jednoduché položky v administraci na základ služby, ke které může zákazník postupně přidávat další ochranu.
K VEDOS přecházejí už existující domény
Možná ještě zajímavější než počet nových registrací jsou statistiky převodů domén mezi registrátory. Ty totiž ukazují zákazníky, kteří už doménu vlastní a aktivně se rozhodnou změnit společnost, u které ji mají vedenou. Právě v této oblasti měl VEDOS během srpna velmi výrazně pozitivní bilanci.
Za jediný měsíc bylo k VEDOS převedeno 1 736 existujících .CZ domén, zatímco opačným směrem odešlo pouze 404. Čisté saldo převodů tak dosáhlo +1 332 domén ve prospěch VEDOS. Převody představovaly 32,8 % celého srpnového růstu společnosti, zatímco zbývajících 2 734 domén připadalo na rozdíl mezi novými registracemi a expiracemi.
To je důležitý rozdíl. Růst VEDOS nestojí pouze na tom, že vznikají nové weby a jejich majitelé si registrují nové adresy. Významnou část tvoří lidé a firmy, kteří už .CZ doménu mají a rozhodnou se její správu přesunout právě k VEDOS. Čisté saldo převodů bylo navíc výrazně lepší než v červenci 2026, kdy činilo +487 domén.
Téměř 40 % všech převodů na trhu se nějak týkalo VEDOS
Celkem se během srpna mezi registrátory přeneslo 5 381 .CZ domén. U 2 140 z nich byl VEDOS jednou ze stran, což představuje 39,8 % všech převodů uskutečněných na českém doménovém trhu během měsíce. Jinými slovy, téměř čtyři z deseti domén, které v srpnu měnily registrátora, buď přicházely k VEDOS, nebo od něj odcházely. Vzhledem k silně pozitivnímu saldu přitom výrazně převažoval první směr.
Takové číslo dobře ukazuje význam VEDOS na současném trhu. Firma není pouze největším správcem .CZ domén podle jejich celkového počtu, ale je zároveň jedním z hlavních míst, kam se domény přesouvají. Pokud zákazníci aktivně mění registrátora a jejich domény ve výsledku u VEDOS výrazně přibývají, je to pro firmu možná ještě důležitější zpráva než samotné prvenství v absolutním počtu domén.
Více než 364 tisíc domén není jen číslo
Pozice největšího registrátora sama o sobě samozřejmě nevysvětluje, proč si má zákazník vybrat právě VEDOS. Zajímavější je kombinace jednotlivých údajů. Firma spravuje více než 364 tisíc .CZ domén, drží téměř 23 % českého trhu, roste rychleji než trh jako celek a během srpna získala z převodů o 1 332 domén více, než kolik jich od ní odešlo. K tomu přidává cenu 160 Kč bez DPH za registraci i prodloužení a postupně zapojuje domény do systému kybernetické ochrany WEDOS Protection.
Pro zákazníka tak začíná dávat smysl dívat se na doménu nejen jako na položku, kterou jednou za rok zaplatí. Může ji mít u největšího českého registrátora, platit stejnou cenu při registraci i prodloužení a zároveň využít základní nebo pokročilou kybernetickou ochranu podle toho, jak důležitý web nebo službu na dané doméně provozuje.
Proč tedy registrovat .CZ doménu jinde?
Při výběru registrátora lze porovnávat řadu parametrů, ale u samotné .CZ domény jsou nejdůležitější věci nakonec poměrně jednoduché. Zákazník chce rozumnou a předvídatelnou cenu, snadnou správu, spolehlivé zázemí a stále častěji také ochranu webu a dalších služeb před útoky.
VEDOS dnes nabízí .CZ doménu za 160 Kč bez DPH při registraci i prodloužení, spravuje téměř každou čtvrtou českou doménu a dál získává nové zákazníky i existující domény. K tomu postupně přidává WEDOS Protection s možností zvolit si ochranu od bezplatné varianty až po pokročilé řešení podle potřeb konkrétního projektu.
Srpnová data přitom ukazují, že zákazníci tuto nabídku přijímají. VEDOS během jediného měsíce přidal více než čtyři tisíce .CZ domén, získal více než třetinu celého čistého růstu trhu a výrazně více domén k němu bylo převedeno, než kolik jich odešlo.
Více než 364 tisíc .CZ domén, první místo na českém trhu, rostoucí tržní podíl, cena 160 Kč bez DPH za registraci i prodloužení a možnost kybernetické ochrany WEDOS Protection. Důvodů, proč mít českou doménu právě u VEDOS, tak postupně přibývá.
Jak na domény a proč vybrat .cz
O úspěšnosti webové stránky rozhoduje už výběr doménového jména. Provozování webu na
vlastní doméně přináší jistotu, že ho zákazníci najdou vždy na stejné adrese, a to třeba i po změně poskytovatele hostingu. To samé platí pro e-mailové adresy. Dokonce i freemailové služby dnes umožňují propojení schránky s vlastní doménou.
Nejrozšířenější doménou v České republice je národní doména s koncovkou .cz. Takovým doménám dávají přednost jak čeští uživatelé při vyhledávání informací na internetu, tak i vyhledávače při zobrazování odpovědí na hledaný dotaz. Proto bývá doména .cz nejlepší volbou. Pokud si zájemce o doménu neví s jejím výběrem rady, může se obrátit přímo na registrátora domén, nebo využít doporučení a tipy na jeho webových stránkách.
Kdo už doménu s koncovkou .cz má, měl by si na www.nic.cz/overeni pravidelně jednou za rok ověřovat správnost svých kontaktních údajů evidovaných v doménovém registru. Držitelé více domén pak ocení bezplatnou službu Doménový prohlížeč (www.domenovyprohlizec.cz) umožňující správu všech .cz domén přehledně na jednom místě.
Správcem domény .cz je sdružení CZ.NIC, které se věnuje také osvětě v oblasti doménových jmen, internetové bezpečnosti a podpoře nových technologií a projektů užitečných pro internetovou infrastrukturu v České republice i ve světě.
Statistiky počtu domén a převodů vycházejí z veřejných dat CZ.NIC za období 1.–31. srpna 2026. Uvedené ceny jsou bez DPH.