 »   »  Content First 2020: Jak se pracuje s obsahem tvořeným uživateli?

21. května 2020 se sejdeme v inspirativních v prostorách MAMA Shelter Prague na dalším ročníku konference Content First. Buďte tam s námi spolu se špičkami českého obsahového marketingu.

Na jaká témata se můžete těšit?

Otáčet či neotáčet? 72 % uživatelů má jasno a s otáčením telefonu se pro sledování videa neobtěžuje. Adam Ondráček z KONTRA vám představí horizontální a vertikální formáty z různých úhlů. Potřebujeme ještě horizont?

Jolanda nebo Copperfield? Kontroverzní obsah nebo tradiční reklama? Gambrinus to v rámci kampaně k oslavě 150 let značky vyzkoušel obojí. Jak to dopadlo vám poodhalí Adam Špina z TRIAD Advertising. Ať už necháte zmizet letadlo nebo dalece překročíte hranice televizní věštírny, odvaha a originalita se vyplácí v každém případě.

Proč vytvářet umělý obsah, když můžete využít reálné emoce svých zákazníků? O fenoménu user-generated contentu a aktuální kampani Léto s tebou bude mluvit Michal Bošela z největší cestovní agentury Invia.

Právnička Andrea Pavelcová z eLegal, sama s bohatými zkušenosti s marketingem, vám ukáže 5 právních průšvihů, které dokážou znepříjemnit práci s obsahem. Pár příkladů z praxe vás možná přesvědčí o tom, že pořádek dělá přátele a základní znalost práva v marketingu ušetří čas i spoustu peněz.

Roman Čelechovský z Effectix.com vám prozradí, jak ukočírovat tým externích copywriterů ke spokojenosti všech zúčastněných a nezbláznit se z toho. A podělí se i o historky z vlastní praxe, kterým se můžete s chutí zasmát. Protože nejsou vaše.

Barbara Nesvadbová má za sebou roky v lifestylových časopisech. Teď působí v kulturním magazínu Page, který vydává knihkupectví Luxor. Ve své přednášce vám nabídne srovnání obou světů. Jak se na jedné platformě propojují novinařina, literatura a marketing?

A to rozhodně není všechno. Na webu konference přibývají další přednášky. Podíváme se na tvorbu obsahových strategií pro různé komunikační kanály například pro Instagram a YouTube. Představíme řadu případových studií, success stories i fuck-upy, konkrétní čísla i zkušenosti s měřením a vyhodnocováním efektivity práce s obsahem.

Přijďte se inspirovat. Těšíme se na vás 21. května.2020 v 9:00 v prostorách MAMA Shelter Prague, Veletržní 1502/20, Praha 7 na konferenci Content First. Na akci se můžete zaregistrovat na stránkách organizátora TUESDAY Business Network.

Konferenci podporují společnosti LCG New Media a Dobrý web, mediálně odborné weby Marketing Journal a MediaGuru.cz, produktově pak EasyEvent. Produkci zajišťuje vydavatelství Internet Info.