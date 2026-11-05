Tři mylné představy o adresním API, které firmám prodražují provoz

Mnozí provozovatelé věří, že taková služba nestojí nic, že se za ni platí paušálně a že všichni dodavatelé vyjdou stejně. Skutečnost je jiná a právě rozdíly mezi dodavateli lze proměnit v úsporu, třeba se specializovaným řešením SwiftFill od TRITON IT.
První mylná představa tvrdí, že geografická data za formulářem nic nestojí
Většina provozovatelů bere nabídku správné adresy jako samozřejmou součást webu, podobně jako logo či tlačítko pro odeslání. Pravda je jiná. Web ani informační systém neznají jednotlivé ulice a čísla domů, a aby je dokázaly nabídnout, potřebují rozsáhlou databázi, jejíž aktuálnost a rychlost někdo zajišťuje. Geografická data tak nejsou doplněk, který se k webu dostane zdarma, ale vstupní surovina, za niž musí někdo platit.
Důvod, proč se na jejich kvalitu vyplatí dbát, je přitom praktický. Internetový obchod podle adresy doručuje zásilku, poskytovatel připojení ověřuje, zda na místě službu zprovozní, a rezervační systém zjišťuje, kde se služba poskytne. Chybný zápis se projeví potížemi s doručením, fakturací i zákaznickou podporou, a otázka, kdo za správné adresy účtuje, proto vede k druhému omylu.
Druhá domněnka přehlíží, že adresní API účtuje každý požadavek zvlášť
Mezi aplikací a databází míst stojí externí rozhraní, které odborníci označují zkratkou API. Jakmile zákazník napíše několik znaků, aplikace pošle dotaz a adresní API vrátí seznam odpovídajících míst, z nichž si uživatel vybere. Každá taková výměna se počítá jako samostatný požadavek a při psaní jediné adresy jich může vzniknout více.
Provozovatelé často předpokládají paušál, jenže globální poskytovatelé, například Google Maps, účtují podle počtu a druhu požadavků. Faktura proto neodráží užitek funkce, ale intenzitu provozu, a platba zůstává neviditelná, protože se rozpouští v nákladech na cloud, agenturu či vývoj. S růstem se situace mění. Mobilní verze, interní systém i další web posílají vlastní požadavky a objemy se sčítají, takže částka, která u jediné aplikace nikoho netrápila, dosahuje u několika produktů znatelné výše. Tady nastupuje třetí omyl, tedy přesvědčení, že jinde by to vyšlo stejně.
Třetí omyl tvrdí, že mezi SwiftFillem a globálními poskytovateli není rozdíl v ceně
Poslední představa předpokládá, že všichni dodavatelé adres vyjdou zhruba stejně. Porovnání, které sestavila společnost TRITON IT z oficiálních ceníků k 1. říjnu 2026, ukazuje opak. Za deset tisíc dotazů činí průměrná cena u Google Maps 3 700 Kč, za sto tisíc 35 000 Kč a za milion 230 000 Kč. Čísla pocházejí od dodavatele konkurenční služby, a proto je rozumné je přepočítat na vlastní objem.
Alternativou je SwiftFill, který TRITON IT vytvořila proto, že dostupná řešení pro vlastní projekty i pro klienty považovala za zbytečně drahá. U stejných objemů vychází průměrná cena na 1 200 Kč, 4 400 Kč a 18 500 Kč. Spotřeba se odvíjí od skutečného využití a po srovnání dosavadních nákladů zákazníka je k dispozici garance nejnižší ceny.
Služba prohledává 50 milionů adresních bodů a výsledek vrací přibližně za 150 ms. Při psaní nabízí možnosti, ověřuje zadaný údaj a hledá nejbližší adresu k zadaným souřadnicím. Připojit ji lze k internetovému obchodu, WordPressu, vlastní aplikaci, rezervačnímu systému i backendu a u nestandardních systémů vzniká integrace na míru.
Případová studie stěhovací služby vyvrací představu o stejných cenách i o složité výměně
Stěhuju.cz využívá adresní a navigační služby pro místo vyzvednutí, doručení a plánování stěhování. Původně šlo o řešení od Google a TRITON IT do stávajícího systému zapojila SwiftFill jako levnější alternativu. Průběh popisuje případová studie, podle které kvůli změně dodavatele nemusí provozovatel měnit celý systém. Statistiky z dosavadního provozu naznačují úsporu v řádu desítek procent nákladů na adresní API a její výše závisí na objemu dotazů. Domněnka o stejných nákladech u všech dodavatelů tak neobstojí ani v praxi, ani v tabulce.
Komu mylné představy o adresním API prodražují provoz nejvíc a kdo se jimi netrápí
Všechny tři mylné představy dopadají nejvíc na firmy, jejichž software pracuje s adresami v jádru procesů. Logistické, přepravní a servisní společnosti s nimi ověřují místa doručení a počítají vzdálenost k zákazníkům, zatímco poskytovatelé internetu zjišťují, zda mohou na daném místě službu nabídnout. Každý z těchto procesů generuje požadavky, a rozdíl mezi dodavateli se proto projeví hned.
Jiná situace je u malých internetových obchodů na hotových šablonových platformách. Ty mají doplňování adres zabudované přímo v systému, takže majitel obchodu žádnou samostatnou službu neobjednává a neplatí podle počtu dotazů. O tom, odkud se adresní data berou, rozhoduje provozovatel platformy, a žádná ze tří domněnek se proto obchodníka netýká.
Obchody s vlastním technologickým řešením a individuálními integracemi jsou v opačném postavení. Jejich software musí s adresní službou propojit samotný provozovatel, a tím se stává odběratelem, který platí za každý požadavek a volí dodavatele. Přesnější doručovací údaje u něj znamenají méně chyb v objednávkách, méně oprav a nižší administrativní zátěž. Stejně na tom jsou vývojáři a provozovatelé informačních systémů, kteří adresní funkce zapojují do webových aplikací, rezervačních systémů a interních nástrojů.
Vlastní přepočet ukáže skutečné náklady na geografická data
Všechny tři představy mají společný důsledek. Adresa nabídnutá při psaní není drobnost ve formuláři, ale výsledek technologické infrastruktury, jejíž provoz něco stojí, a to i tehdy, když to z vyúčtování nevyplývá. Kdo provozuje vlastní software či více digitálních produktů, může platit víc, než je nutné, a existuje alternativa v podobě SwiftFillu, která přináší srovnatelný výsledek bez budování vlastní adresní infrastruktury.
První krok je přitom přímočarý. Stačí sečíst aplikace, které volají externí adresní službu, odhadnout jejich měsíční objem požadavků a porovnat ho s ceníkem současného dodavatele i specializované služby. Rozdíl v korunách se s rostoucím objemem prohlubuje, takže úspora může být u větších provozů mnohem vyšší než u menších.