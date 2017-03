Fotogalerie: Česká televize, její datacentra a zálohování

Po schodech jsme vystoupali do desátého patra. Tady překvapivě najdete jednu ze serveroven (či datacenter, chcete-li) ČT. Odsud se šíří televizní signál. "Jsou odsud řízeny satelity, je tady část grafiky, která jde do vysílání, a vysílací servery," popisuje Pisinger.

Proč má ČT datacentrum v netradičně desátém patře? "Je to dáno historicky, původně tady bylo analogové vysílací pracoviště a zaměstnanci, kteří mají na starosti vysílání, sedí ve vysokých patrech, tak bylo potřeba, aby to měli k serverům blízko," vysvětluje další z našich průvodců Petr Kunčík.

Do desátého patra vedou podle Kunčíka i páteřní datové linky od providerů, včetně jedné části zálohy, která vede také přímo sem, do desátého patra.

A když už je řeč o páskách, podíváme se i na zálohovací knihovny ČT. Jsou dvě. Ta větší je starší, ČT ji používá přes 6 let. "Původně se plánovala ještě jedna, ale je to moc drahé," říká Pisinger. "Její místo zabrala tady ta menší, která má ale větší kapacitu," dodává.

Ve větší knihovně je momentálně uloženo asi 12 petabytů pořadů. Dohromady by se do ní vešlo asi 60 petabytů dat.

Česká televize, její datacentra a zálohování

Stará knihovna obsahuje například sedm let zpravodajství, a to dvakrát. "Teď ta data postupně vytahujeme, převádíme do HD (se zálohováním se začalo ještě v době, kdy jsme archivovali v SD) a ukládáme je do nové knihovny a do další zálohy na jiném místě budovy a na jinou technologii, abychom archiv měli také dvakrát," vysvětluje Kunčík.

Autor: Karel Choc, Internet Info