16 % žáků v Praze v přijímačkách na střední neuspělo

Uchazeči o studium na střední školy se dnes dozvěděli, zda a na jakou školu byli přijati. V průměru bylo na jednu ze tří vybraných škol už v prvním kole umístěno 94 % uchazečů, což je přes 93 tisíc žáků. Mezi kraji jsou však regionální rozdíly způsobené nedostatkem volných míst na preferovaných gymnáziích. Zatímco v Ústeckém kraji nebo na Vysočině žáci dosáhli 97 % úspěšnosti, v Praze uspělo jen 84 % dětí. Celkově se nedostalo na 6 068 uchazečů o středoškolské vzdělání.





Letos poprvé se přijímací řízení odehrávalo v digitalizované podobě. Vývoj Digitálního přihlašovacího systému (DiPSy) měl na starosti Cermat. Problémy provázely jeho spuštění i závěr, při rozřazování uchazečů na konkrétní školy. Zhruba 30 škol totiž do systému špatně nahrála pořadí výsledků, jakých uchazeči na daných školách nahráli, a celý přepočet se musel opakovat.





„Chybovat je lidské, bylo to poprvé, nebudu nikoho kritizovat. Uděláme vše pro to, abycho minimalizovali riziko dalších chyb. Musím poděkovat Cermatu, který v posledních dnech zachránil asi stovku dětí, která by musela čelit nepřijetí z důvodu technické chyby,“ řekl ministr školství Mikoláš Bek.

Podle ředitele Cermatu Miroslava Krejčího se za krátkou dobu a málo peněz podařilo vytvořit funkční přijímací řízení. „Jsem velice rád, že se nám i přes nějaké chyby podařilo systém udělat dobře a uchazeči i jejich rodiče teď mají přehled,“ uvedl.