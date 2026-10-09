AI asistentka Rohlíku už má mít přes 400 tisíc uživatelů. Platební systémy se dál učí, jak pustit AI k penězům

Asistentka s umělou inteligencí jménem Maia od Rohlíku, kterou online obchod v polovině května vypustil mezi zákazníky na pomoc s nákupy, má mít přes 400 tisíc uživatelů a počet transakcí přes ní měl překročit 750 tisíc. Uvedla to Katarína Turnová, vedoucí plateb a prevence podvodů v Rohlik Group na akci Innovation Week.
Asistentka Maia je mezi českými AI v e-commerce pokročilá, dokáže totiž v rámci konverzace sestavit košík, vybrat doručovací slot a transakci rovnou autorizovat pomocí uložené platební karty. Pokud není vyžadováno dodatečné bankovní ověření (3D Secure), nákup probíhá stále v jednom prostředí, bez přesměrování na externí platební brány. Lze ji ovládat přes WhatsApp, hlasem a kromě zmíněného zákazníkům pomáhá s řešením problémů s objednávkami.
Právě placení ale zůstává jednou z hlavních překážek plně autonomního nakupování. Jak na panelu upozornil spoluzakladatel a technologický šéf Tapaya Petr Zahradník, klíčové je ověřit, že zákazník skutečně zamýšlel danou platbu provést, a určit, kdo za ni nese odpovědnost.
Platební společnosti proto připravují mechanismy, které mají agentům umožnit nakupovat v jasně stanovených mezích. Romana Lantorová ze společnosti Visa spolu s Barborou Tyllovou z Mastercardu popsaly systém, v němž zákazník agentovi udělí konkrétní platební instrukci, například co smí koupit, do jaké částky a po jakou dobu. Agent přitom pracuje s tokenizovanými údaji karty a další bezpečnostní vrstva porovnává zákazníkovo zadání s tím, co skutečně nakupuje. Obchodníci mají zároveň dostat možnost ověřit, zda je agent důvěryhodný, nebo jde o nežádoucího bota.
Podle Lantorové už se tyto nástroje budují. To, že obchodník využívá tokenizované údaje uložené karty, potvrdila i Turnová z Rohlíku. Mastercard i Visa podle ní připravují bezpečnější prostředí pro sdílení informací o tom, kdo platbu zadává a k jakému nákupu dal zákazník souhlas.