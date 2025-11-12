Lupa.cz  »  AI avatar, virtuální realita a zasedačky, kde se za vámi zatmaví skla. Spořitelna otevřela technologicky vybavenou nonstop pobočku

Iva Brejlová
Dnes
AI avatar v České spořitelně Autor: Česká spořitelna
AI avatar v České spořitelně

Česká spořitelna otevřela v Praze 1 první pobočku vybavenou AI avatarem, VR brýlemi a dalšími technologiemi. Pokud není k dispozici pracovník, přivítá klienta avatar, který jej může mimo jiné uvést do zasedačky se zatmavovacími skly, kde si promluví s online bankéřem. Má jít o první pobočku s takovým konceptem ze 320 stávajících, kde bude Spořitelna testovat, nakolik jsou lidé ochotni technologie v takovém prostředí přijímat.

V prostoru byl využit černý barisol, který mění barvu podle obsazenosti jednotlivých místností. Prostor je vybaven mimo jiné digitálními hrami s tématem finančního zdraví nebo virtuálními brýlemi, které mají klienty přenést do japonské zahrady. Pod vedením virtuální fyzioterapeutky mají mít možnost protáhnout své tělo nebo si nechat naskenovat životní funkce. Součástí pobočky je i velká imerzivní LED obrazovka.

„Ve Future Labu budeme experimentovat – zkoušet zcela nové způsoby obsluhy klientů,“ říká koncept Petr Ropický, šéf distribuce v České spořitelně. Pracovníci nemají být za přepážkou, ale volně mezi návštěvníky a s nimi také testovat technologie. „Pokud se některá z nich osvědčí, zavedeme je do praxe,“ slibuje Ropický. Tedy do dalších poboček a případně i za hranice, do zemí, kde skupina Erste působí. Na místě mají být mimo jiné přítomni odborníci specializovaní na využití umělé inteligence, kteří pro svou práci propojují digitální a AI systémy banky.

Z dřívějšího průzkumu Ipsos pro Českou spořitelnu a Evropu v datech vyplynulo, že 80 % Čechů má k novým technologiím pozitivní postoj. Většina přesto preferuje osobní kontakt a technologie jako AI avataři nebo asistenti vnímá jako prostředek, který pomáhá řešit pouze jednoduché potřeby. „Češi nicméně očekávají, že se nové technologie pro zlepšení služeb klientům nejvíce uplatní v telekomunikacích či v bankovnictví,“ říká Ropický. Podle průzkumu by AI bankéř mohl být vhodnější než živý pracovník pro provádění jednoduchých úkonů nebo transakcí. Například na sjednávání produktů už ale lidé preferují člověka.

