Albertu kvůli kyberútoku už déle než týden nefunguje aplikace, v zahraničí vypadly i rozvozy

Obchodní řetězec Albert má už více než týden nefunkční mobilní aplikaci Můj Albert. Preventivně ji vypnul kvůli kybernetickému incidentu v mateřské skupině Ahold Delhaize a zatím stále není jasné, kdy se podaří ji zprovoznit.
Problémy se netýkají pouze českého řetězce. Nizozemská sesterská síť Albert Heijn se potýká s rozsáhlejším výpadkem online služeb a rozvozu nákupů. Podle dnešní zprávy z Reuters zůstane online doručování nedostupné nejméně do čtvrtka 22. října, což znamená minimálně 11 dní výpadku. V předchozích dnech se v některých nizozemských prodejnách objevily také problémy se zásobováním. Potíže zasáhly i belgický řetězec Delhaize, ten už o víkendu obnovil rozvoz. V neděli nizozemská síť znovu spustila přístup do aplikace, nejsou ale dostupné všechny služby.
Mateřská skupina Ahold Delhaize veřejně oznámila bezpečnostní incident ve své počítačové síti 12. října a odpojila některé systémy v rámci preventivních opatření. Podrobnosti o příčině incidentu ani jeho přesném rozsahu neuvedla s tím, že se vyšetřují. Podle vyjádření z minulého týdne neměla důkazy o tom, že by útočníci dostali data zákazníků, zaměstnanců či obchodních partnerů.
Albert o vypnutí aplikace informoval 13. října, ve čtvrtek pak potvrdil, že omezení potrvá déle než obvykle. Prodejny zůstávají otevřené a fungují bez omezení, ale zákazníci si stěžují na přístup k akčním cenám přes aplikaci a uplatnění v ní nasbíraných bodů. Řetězec proto dočasně promítl akční ceny do nákupů všech zákazníků, tedy i těch, kteří aplikaci nepoužívají.