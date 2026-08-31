Algoritmy českého zdravotnického startupu odhalující Alzheimera jsou blíž nemocnicím, firma má důležitou certifikaci

Český zdravotnicko-technologický startup Neurona Lab získal certifikaci, která potvrzuje, že splňuje potřebné nastavení procesů, systému kvality a způsobu práce tak, aby mohl vyvíjet zdravotnické prostředky. Certifikace se netýká konkrétního algoritmu, jde ale o důležitý krok k tomu, aby se nástroje umělé inteligence zaměřené na odhalování Alzheimerovy nemoci mohly dostat z vývoje do běžných nemocnic.
„Je to pro nás první velký krok na cestě k evropské certifikaci MDR a zároveň důkaz, že naše procesy fungují na špičkové úrovni,“ uvedl spoluzakladatel a CEO Neurona Lab Jan Pavlík.
Týmy firmy vyvíjejí technologie pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění. Jedním z hlavních projektů je Neurona PET, který firma letos klinicky ověřovala ve spolupráci s lékaři z Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice Na Homolce a ukázala, že technologie dokáže fungovat na klinických datech. U zdravotnické AI musí firma ale vedle funkční technologie vybudovat celý systém, díky němuž může technologii vyvíjet, kontrolovat a jednou ji nabídnout zdravotnictví jako regulovaný produkt. Právě to dokazuje certifikace ISO 13485, jejíž získání nyní startup oznámil.
Neurona Lab je součástí skupiny Channel Lab zakladatele Davida Navrátila. Staví systém neurologické péče, ve kterém využívá k určení nemoci první změny, které způsobí, ale pro lidi nejsou rozpoznatelné. Jedním z projektů skupiny je i mobilní aplikace, blíže pak technologie projektu pro Lupu popisovala Kamila Dvořák, která vede výzkum a vývoj v Neuroně.