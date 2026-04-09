Allegro a Shoptet spouštějí nativní integraci, české e-shopy tak můžou rychleji na tržiště

Iva Brejlová
Allegro Autor: Allegro

Allegro a Shoptet spustily nativní integraci, která umožňuje prodejcům aktivovat prodej na polském marketplace přímo z administrace Shoptetu. Ten je dominantní platformou pro tvorbu e-shopů v Česku, která pohání k 45 tisícům českých a slovenských internetových obchodů.

Má jít o první krok širší strategie, do budoucna firma podle svého vyjádření plánuje obdobné napojení dalších tržišť.

„Marketplaces jsou jedním z významných prodejních kanálů v e-commerce. E-shopaři ale dnes narážejí na složitou implementaci, technickou náročnost a potřebu používat externí nástroje,“ komentuje ředitel společnosti Shoptet Jan Hospodka. Podle Allegra tak firmy získají přístup k 21 milionům zákazníků napříč střední a východní Evropou.

Vývoj integrace trval přibližně devět měsíců. Nová funkce je dostupná přímo z hlavního menu administrace. Podmínkou je mít v Shoptetu nastavené skladové hospodářství a podporu cizích měn.

Přečtěte si také:

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

