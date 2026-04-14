Allegro v Česku zlákalo dalšího významného prodejce elektroniky, během chvilky utržil milion

Polskému internetovému tržišti Allegro se v Česku daří lovit nové velké značky, které nabízí své produkty v rámci rostoucího katalogu. Po iStylu, který je prémiovým partnerem Applu a který se k Polákům přidal nedávno, se nově připojila čínská společnost Xiaomi.
Xiaomi je poměrně silným dodavatelem chytrých telefonů, a to včetně značek Poco a Redmi. Vedle toho prodává velké množství elektroniky včetně tabletů, nositelné elektroniky, vysavačů, elektrických koloběžek, prvků chytré domácnosti, powerbank, kávovarů, čističek vzduchu, fritéz, sluchátek a tak dále.
Xiaomi je na Allegru několik týdnů. Během této doby překonaly tržby jeden milion korun, zákazníci uskutečnili vyšší stovky objednávek.
Spolupráce je založena na přímé spolupráci Allegra s Xiaomi. Čínský podnik svoji přítomnost v Česku buduje dlouhodobě včetně retailu. Loni byl v obchodním centru Metropole Zličín otevřen kamenný obchod Xiaomi Store, kde je vystaven i elektromobil této značky.