 »  Alza přichází s úložným HomeBoxem na doručování nákupů domů

David Slížek

E-shop Alza.cz řeší stížnosti na to, že zákazníkům automaticky vkládá do košíků příslušenství, které si neobjednali, a zároveň začíná testovat nový způsob doručování nákupů. Zákazníkům pronajme HomeBox – domácí „bednu“, kterou si uživatel umístí někde u domu, a e-shop mu bude nákupy doručovat přímo do ní.

V pilotním provozu Alza zapůjčí schránky uživatelům s ročním předplatným Alza Premium, kteří bydlí v Praze a okolí. Za půjčení, instalaci a provoz nebudou v testovacím režimu nic platit.

„Po ukončení a vyhodnocení pilotu chce Alza novinku nabídnout i ostatním zákazníkům za poplatek, který bude v řádu desítek až stovek korun měsíčně. Pro takové rozšíření služby teď ale firma hledá mezi externími dopravci vhodného strategického partnera,“ říká Alza v tiskové zprávě.

HomeBox je podle obchodu pevná schránka o rozměrech 40 × 40 × 60 cm , která je vybavena číselným zámkem. Kód bude znát pouze majitel a kurýr se jej dozví až při doručování zásilky (zákazník je při volbě dopravy vyplní do formuláře). Uživatel bude moci kód měnit a do budoucna má číselný zámek nahradit zámek elektronický.

Zájemci o testování se mohou přihlásit na webu Alzy.