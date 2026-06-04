Alzu nalákal rychle rostoucí segment prémiové kosmetiky, otevírá s ním první specializovaný kamenný obchod

Alza otevírá AlzaBeauty shop – kamenný obchod, kde nabídne přibližně 40 značek a kolem 2 500 produktů v segmentech kosmetiky, parfémů, péče o pleť i vlasy. Obchod otevírá na Slovensku, v showroomu Bratislava – Nivy na ploše 280 m². „Beauty je kategorie, která je velmi osobní, emotivní a spojená se zážitkem, a právě to jsme chtěli přenést i do našeho nového konceptu,“ komentuje místopředseda představenstva Alzy Petr Bena. Další rozšiřování konceptu firma do budoucna nevylučuje, ale konkrétní plány nyní komentovat nechce.
V předchozích dvou letech byla sekce Beauty a zdraví nejrychleji rostoucí kategorie na Alze a trend pokračuje i letos. Růst se podle společnosti pohybuje ve vysokých desítkách procent. Firma chce využít i toho, že zatímco u běžné spotřební drogerie kupující objednávají spíše menší nákupy, u prémiové beauty péče a parfémů dosahuje průměrná hodnota objednávky přibližně trojnásobku. Alza krok označuje za vstup do nové éry beauty retailu. „Mezi nejžádanější segmenty patří především doplňky stravy, parfémy, dermokosmetika, profesionální vlasová péče a inovativní a specializované produkty,“ přibližuje Eliška Čeřovská, PR manažerka Alzy.
Obchod nabídne poradenství i propojení s online světem, produkty bude posílat i do AlzaBoxů. „Propojení světa beauty a online prostředí nám umožňuje nabídnout zákazníkům mimořádně široký sortiment, který by se do běžné prodejny ani nevešel. V současnosti u nás na webu nebo v mobilní aplikaci najdou přes 22 tisíc beauty produktů napříč devíti stovkami značek,“ říká PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská.
AlzaBeauty shop se otevírá 5. června. Součástí nabídky budou mimo jiné značky jako Lancôme, Biotherm, Estée Lauder nebo Nuxe.
Důležitost kamenných prodejen v segmentu komentoval pro Lupu také Martin Komora z Vivantis, tento e-shop otevřel kamennou prodejnu podobného typu v obchodním centru na Chodově.