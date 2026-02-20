Lupa.cz  »  Amazon získal od Česka certifikaci na provoz cloudu ve státní správě, dohnal Microsoft

Amazon získal od Česka certifikaci na provoz cloudu ve státní správě, dohnal Microsoft

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Amazon Web Services, AWS Autor: Jan Sedlák

Největší cloud světa Amazon Web Services (AWS) se dotáhl na Microsoft Azure a získal certifikaci na bezpečnostní úroveň 3, kterou realizují Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Digitální a informační agentura (DIA). AWS je s třetí bezpečnostní úrovní zapsáno v katalogu poskytovatelů cloud computingu do státní správy. Ta tak od něj může odebírat odpovídající služby.

V katalogu jsou konkrétně zapsány tyto služby AWS: Amazon S3, AWS Backup, AWS DataSync, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon FSx for Windows File Server, AWS Database Migration Service (AWS DMS), AWS Lambda, Amazon EventBridge, AWS CloudTrail, AWS Key Management Service (AWS KMS), AWS Config, AWS X-Ray, Elastic Load Balancing (ELB), Amazon DynamoDB a Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

Katalogu dlouhodobě vévodí Microsoft a jeho zástup partnerů Azure. Třetí z největších hráčů v podobě Google Cloudu zatím nemá certifikaci žádnou.

AWS se stejně jako další američtí hráči v poslední době snaží uklidnit evropské státy ohledně bezpečnosti dat dané americkými zákony. Firma nedávno spustila takzvaný suverénní cloud pro Evropu, o němž jsme psali zde.

Problémem jsou zejména americké zákony Cloud Act a FISA umožňující vydat data zákazníků. “Případné dopady zahraničních právních předpisů (například US Cloud Act, FISA či souvisejících mechanismů) je namístě zohlednit v rámci řízení rizik konkrétní organizace při přihlédnutí k relevantním specifikům,” řekl Lupě NÚKIB.

Další americký kolos se snaží přesvědčit Evropu, že vláda USA nekrade naše data. Vyjde ho to na 190 miliard Přečtěte si také:

Další americký kolos se snaží přesvědčit Evropu, že vláda USA nekrade naše data. Vyjde ho to na 190 miliard

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Privátní značky se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).