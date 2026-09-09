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AMC spouští v Česku SELEKT Light. Zdarma nabídne filmy, seriály i sport

Filip Rožánek
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Diváci, televize, streaming Autor: Mart Production, Pexels.com
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Na český a slovenský trh vstupuje streamovací služba SELEKT Light. Předplatné není potřeba, stačí se registrovat. Službu provozuje televizní skupina AMC. Nabízí filmy, seriály, dětské pořady i vybrané živé sportovní přenosy.

SELEKT Light mohou čeští uživatelé sledovat prostřednictvím webu nebo aplikací pro Android a iOS. Jeden účet lze používat až na pěti zařízeních, současně mohou běžet tři streamy. Při spuštění má služba české uživatelské rozhraní.

Nabídka se má pravidelně obměňovat a využívá obsah televizních značek skupiny AMC. Divákům má zpřístupnit například akční filmy, komedie, dramata, krimi, westerny a sezónní filmové tituly nebo vybrané epizody dětských seriálů. V katalogu mají být i vybrané lokální pořady, třeba Zakázané zóny nebo Tatry na talíři.

Výraznou součástí služby má být také živý sportovní obsah. AMC mezi soutěžemi uvádí fotbalovou Ligu národů, Evropskou ligu a Konferenční ligu UEFA, hokejovou Champions Hockey League a turnaje PDC European Tour v šipkách. Konkrétní rozsah sportovních přenosů tisková zpráva neupřesňuje.

SELEKT Light nahrazuje dosavadní službu AMC Mikro, která skončila 6. srpna. AMC Mikro dříve sloužila mimo jiné ke sledování vybraných sportovních přenosů z nabídky Sport1 a Sport2.

Značku SELEKT začala AMC rozvíjet nejprve v Maďarsku. Pro její provoz používá technologickou platformu společnosti Applicaster, kterou může přizpůsobovat jednotlivým zemím. Česká republika a Slovensko jsou dalšími trhy, na něž AMC tuto streamovací platformu rozšiřuje.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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