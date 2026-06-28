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AMD kvůli paměťové krizi opět vydalo už nevyráběný procesor. V ČR stojí více než novější model

Jan Sedlák
Včera
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Lisa Su, AMD Autor: AMD
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Zoufalá doba si žádá zoufalá řešení. AMD poslala na trh procesor, který už v minulosti přestala vyrábět. Do obchodů dorazil znovuzrozený model Ryzen 7 5800X3D jakožto reakce na velmi drahé operační paměti RAM. Procesor ale paradoxně v českých obchodech stojí více, než jeho novější a často výrazně výkonnější model Ryzen 7 7800X3D.

AMD uvedlo model 5800X3D v dubnu roku 2022. Šlo o rozšíření již nějakou dobu prodávané generace Zen 3. Procesor poprvé přinesl technologii 3D V-Cache, tedy 96MB L3 cache. Z toho se později u AMD stal standard s tím, že velikost L3 ještě nabobtnala. Ukázalo se, že jde o řešení velmi vhodné pro hry, které velkou cache využijí.

AMD posléze poslalo na trh další dvě generace procesorů, tedy Zen 4 a Zen 5. Model 5800X3D se přestal vyrábět a doprodal se během podzimu 2024. Jenže pak přišla takzvaná paměťová krize způsobená budováním kapacit pro AI datacentra. Ceny RAM vystřelily na mnohonásobky, na což doplatili hlavně hráči a další uživatelé počítačů. Postavit si počítač využívající aktuální DDR5 vyjde hodně draho.

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AMD zareagovalo vydáním procesoru Ryzen 7 5800X3D 10Th Anniversary Edition (výročí procesorů Ryzen). Zákazníci si tak mohou koupit stále ještě slušný procesor s velkou L3 cache, aniž by z platformy AM4 podporující starší paměti DDR4 museli přecházet na AM5 s DDR5. Dá se tím ušetřit.

Ovšem znovuzrozený 5800X3D nevyjde levně, v českých obchodech je k dostání za ceny mezi 8 890 až 9 310 korunami. Novější 7800X3D přitom stojí 7 300 až 8 490 korun (a nejnovější 9800X3D vyjde na 9 990 korun). “Novinka” je tak skutečně spíše řešením pro ty, kdo mají AM4 a chtějí v rámci této platformy upgradovat na nejrychlejší dostupný herní procesor a přežít situaci kolem cen pamětí.

5800X3D je zároveň vhodný primárně pro hry. Pro práci už to taková sláva není. Jde o osmijádro (šestnáct vláken), které má zároveň základní frekvenci na 3,4 GHz (boost 4,5 GHz). Dobré je také nešetřit na chladiči, teploty mohou jít hodně vysoko (oficiální TDP je 105 wattů).

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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