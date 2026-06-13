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Americká vláda zakázala Anthropicu poskytovat Fable 5 a Mythos 5 zahraničním uživatelům

David Slížek
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Anthropic Mythos Autor: Anthropic

Americká firma Anthropic přestala všem svým klientům poskytovat přístup k nejnovějším AI modelům Fable 5 a Mythos 5. Jde o reakci na nařízení americké vlády, že nesmí tyto modely zpřístupňovat jakýmkoli zahraničním uživatelům, včetně cizích státních příslušníků mezi svými zaměstnanci. Anthropic o tom informoval na svém blogu.

Model Fable 5, který firma veřejně uvedla před několika dny, tak je momentálně v aplikaci Claude i ve webovém rozhraní nedostupný úplně všem uživatelům, aby Anthropic dokázal zajistit, že vládnímu nařízení vyhoví. Další veřejně poskytovaných modelů se omezení netýká. Jak dlouho zákaz potrvá zatím není jasné.

AI - Anhtropic - Claude - Fable 5

Autor: screenshot, Lupa.cz

Anthropic píše, že vládní nařízení zákaz vysvětluje možným rizikem pro národní bezpečnost USA, aniž by obavy úřadů blíže vysvětlovalo.

„Myslíme si, že vláda věří, že se dozvěděla o možnosti, jak Fable 5 ‚jailbreaknout‘ či prolomit,“ píše firma. Fable je – zjednodušeně řečeno – komerčně nabízená verze výkonnějšího modelu Mythos, která obsahuje ochranné prvky bránící používání modelu pro potenciálně nebezpečné účely.

Mythos totiž Anthropic zatím poskytuje jen vybraným firmám a institucím, protože model podle firmy dokáže nebývale dobře odhalovat zranitelnosti v softwaru a aplikacích, což by se dalo potenciálně zneužít k útokům. Ve Fable jsou možnosti používat model k hledání softwarových chyb omezeny.  

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Anthropic říká, že má od amerických úřadů zatím jen neoficiální informace o potenciálním prolomení této ochrany ve Fable. „Ta má v podstatě spočívat v tom, že modelu zadáte úkol přečíst konkrétní kód a opravit v něm všechny softwarové chyby,“ popisuje firma s tím, že někdo tento postup vládě nahlásil.

„Prozkoumali jsme tyto specifické techniky, které byly použity k odhalení několika dříve neznámých zranitelností. Všechny vypadají poměrně jednoduše a zjistili jsme, že je dokáží odhalit i jiné komerčně dostupné modely, aniž by vyžadovaly prolomení ochrany,“ říká Anthropic s tím, že podobně dokáže postupovat třeba i ChatGPT 5.5 od konkurenční firmy OpenAI.

„Nesouhlasíme s tím, že je poskytování komerčního modelu dostupného stovkám milionů lidí zakázáno na základě nalezení potenciálního menšího jailbreaku. Pokud by měl být stejný postup uplatňován napříč trhem, v podstatě by to podle nás znemožnilo uvádění nových modelů všech hlavních poskytovatelů,“ dodává firma.

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Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

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