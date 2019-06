 »  Android telefony byly úspěšně napadené ještě před výrobou

Karel Wolf

Hackerům útočícím na mobilní zařízení se podařil husarský kousek, s pomocí modulárního mobilního trojanu Triada úspěšně napadli Android telefony ještě ve fázi vývoje firmware, tedy ještě před jejich výrobou.

Telefony tak následně opouštěly továrnu již infikované, na celý incident upozornila společnost Google. Mobilní trojan Triada, který cílí na získání rootovských oprávnění na telefonech, přitom není žádnou novinkou, o jeho existenci se ví již od orku 2016, kdy na něj upozornila společnost Kaspersky, Google Play Protect jej nyní automaticky vyhledává a odstraňuje jej z infikovaných zařízení. Od té doby se o něco zlepšila i samotná bezpečnost Androidu, což zase stěžuje jeho instalaci prostřednictvím aplikací. Autoři softwaru proto zřejmě přešli na novou strategii, zkoušejí infikovat telefony přímo prostřednictvím firmware výrobců.

To se jim podařilo prostřednictvím jednoho menšího subdodavatele výrobců telefonů. Výrobci totiž využívají podobných dodavatelů pro implementaci funkcionalit, které samotný Android neobsahuje. V jednom takovém případě, kdy měli dodavatelé od výrobců k dispozici kompletní firmware, byl někde na cestě do softwaru pro telefony doplněný i škodlivý, který se po instalaci firware na nové telefony rozšířil do světa.

Firmware obsahoval systém knihoven ve funkci pro logování, díky tomu, že se jedná o funkci, kterou Android aplikace velmi často volají, mohl spouštět svůj kód v kontextu prakticky libovolné aplikace.