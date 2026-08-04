Apple bude mít v Česku druhé vývojové centrum. Koupil firmu z Brna, která pomáhá s výrobou iPhonů

Americká společnost Apple koupila brněnskou firmu PlasmaSolve, díky čemuž bude mít další aktivity navázané na Českou republiku. Apple transakci udělal skrze dceřiný podnik, upozornil na to web Apple Insider. Oznámení je také dostupné na webu Evropské komise týkající se oznámených akvizic. Finanční detaily obchody nebyly specifikovány.
O PlasmaSolve jsme na Lupě před časem psali. Firma začínala jako konzultační a projektová společnost, která na zakázku prováděla simulace kolem plazmy, která se mimo jiné používá v polovodičovém průmyslu. PlasmaSolve následně na základě těchto konzultačních zkušeností vyvinula vlastní simulační software MatSight, což je přímá konkurence pro německý Boltzplatz a americký Tech-X, případně pro velké simulační giganty typu Ansys (součást Synopsysu), Dassault Systèmes Simulia nebo Comsol (ty zatím takové moduly nemají). MatSight byl po akvizici Applem stažen z prodeje.
“V polovodičovém průmyslu se plazmové technologie, které simulujeme, používají na celou řadu věcí. Při výrobě integrovaných obvodů (procesorů) je třeba jednak vyleptat prostorové struktury do křemíku, k čemuž se v mnoha případech používá plazmové leptání (plasma etching). Plazmové povlakování (plasma coating) jako takové se potom používá k nanášení jak vodivých, tak izolačních vrstev na křemíkovém waferu, na němž postupně vznikají integrované obvody a procesory,” vysvětlil Lupě Adam Obrusník, výkonný ředitel PlasmaSolve.
“I na nanometrové škále se procesor nakonec skládá ze tří základních typů součástek – rezistoru, kondenzátoru a cívky. Tyto součástky jsou realizovány pomocí vodivých spojů a izolačních komponent. Na takto malých rozměrech je možné nanášet vodivé kontakty, spoje a vrstvy s dostatečnou přesností pouze pomocí plazmových technologií,” doplnil Obrusník.
Brněnská technologie kromě toho umožňuje například vytvářet výrobní postupy využívající plazmu a simulovat výsledky nanášení tenkých kovových vrstev na povrchy výrobků. Apple českou technologii používal třeba u krytů některých iPhonů, aby tyto přístroje byly odolnější k poškrábání a poškození.
Apple nyní technologii získal přímo pro sebe. V Česku tak vznikne jeho druhé vývojové centrum. To první už několik let sídlí v Praze, kde zaměstnává kolem 120 lidí. Tým se zaměřuje na senzory jako Touch ID a Face ID, chytré hodinky, automatická úprava jasu displejů a podobně. Součástí je i umělá inteligence a algoritmy, pomocí čehož se data z těchto senzorů zpracovávají.