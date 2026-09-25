Arabela, Chalupáři a ti další. T-Mobile zpřístupní oblíbené české seriály na speciální pozici

T-Mobile spustí v pondělí 28. září speciální playlist českých televizních seriálů a filmů.
Zákazníci najdou tento VOD kanál ve službě Magenta TV na programové pozici 23. Dostupný bude všem klientům, kteří mají alespoň tarif S Plus, a to až do 31. října. Nabídne různé české celovečerní snímky a dojde také na seriály z archivu České televize, například Arabelu nebo Chalupáře.
Ve službě Videotéka se ve stejný den objeví nový film režiséra Jana Svěráka Pět švestek. Komedie měla premiéru v kinech na konci května, T-Mobile má jako partner filmu přednost při jeho uvedení na placených platformách. Film sleduje pětici přátel, kteří se rozhodnou vzít život ještě jednou do vlastních rukou a vyplout na katamaránu na moře. V hlavních rolích se představí Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Syslová a Jan Vlasák.