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Arabela, Chalupáři a ti další. T-Mobile zpřístupní oblíbené české seriály na speciální pozici

Filip Rožánek
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Arabela se vrací Autor: Česká televize
Ze seriálu Arabela se vrací
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T-Mobile spustí v pondělí 28. září speciální playlist českých televizních seriálů a filmů.

Zákazníci najdou tento VOD kanál ve službě Magenta TV na programové pozici 23. Dostupný bude všem klientům, kteří mají alespoň tarif S Plus, a to až do 31. října. Nabídne různé české celovečerní snímky a dojde také na seriály z archivu České televize, například Arabelu nebo Chalupáře.

Ve službě Videotéka se ve stejný den objeví nový film režiséra Jana Svěráka Pět švestek. Komedie měla premiéru v kinech na konci května, T-Mobile má jako partner filmu přednost při jeho uvedení na placených platformách. Film sleduje pětici přátel, kteří se rozhodnou vzít život ještě jednou do vlastních rukou a vyplout na katamaránu na moře. V hlavních rolích se představí Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Syslová a Jan Vlasák.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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