Má šest kol, schopnost projet terénem bez GPS a uveze náklad přes půl tuny. Tak se ukázal TAROS, robotické vozidlo, jehož schopnosti testovali výzkumníci z ČVUT spolu s Armádou ČR v terénu. TAROS dokáže sám vyhodnocovat okolí, plánovat bezpečnou trasu a reagovat na překážky. Vojáci nyní ověřují, jak by se podobný stroj mohl uplatnit při zásobování jednotek nebo přepravě materiálu v nebezpečných oblastech.
TAROS je šestikolové vozidlo vybavené autonomním systémem, který vyvíjejí na Fakultě elektrotechnické ČVUT. V posledních měsících prošlo sérií terénních zkoušek v zahraničí. V říjnu se zapojilo do mezinárodního vojenského cvičení ARTEX 2026 v Portugalsku, kde absolvovalo autonomní zásobovací mise. Představilo se také během cvičení ALPEX LOG 2026 ve Švýcarsku.
Nyní absolvoval ve vojenském prostoru u Lipníku nad Bečvou autonomní jízdy s nákladem o hmotnosti 555 kilogramů a výzkumníci ověřovali také jeho schopnost navigovat bez využití navigačních systémů GNSS a možnosti vzdálené komunikace a dohledu.
Robot se pohybuje podle cílových bodů, které mu zadá operátor. Pomocí lidaru mapuje okolí, rozpoznává překážky a plánuje trasu, jak se jim vyhnout. Pokud narazí na situaci, kterou nedokáže bezpečně vyřešit, zastaví a umožní člověku převzít řízení.
„V posledních měsících jsme udělali významný pokrok jak v autonomním pohybu v náročném terénu, tak ve schopnosti přepravovat těžký náklad. Důležité přitom není jen to, že robot určitou trasu projede, ale především to, aby jeho chování bylo spolehlivé, předvídatelné a bezpečné,“ říká Jan Faigl, vedoucí Laboratoře výpočetní robotiky FEL ČVUT.
Výzkumníci rozvíjejí také komunikaci TAROSu s dalšími pozemními roboty prostřednictvím sítě 5G. Na vývoji autonomních pozemních systémů úzce spolupracují s Armádou ČR, která se podílí na jejich testování a poskytuje zpětnou vazbu z pohledu budoucího uživatele.
Vedle zásobování vojenských jednotek by se technologie mohla uplatnit také při průzkumu nebo přepravě materiálu v nebezpečných oblastech. Vývoj autonomní navigace probíhá rovněž v rámci projektu TA ČR PRODEF SARMO, podporovaného Ministerstvem obrany ČR. Experimenty zároveň přispívají k výzkumu bezpečné spolupráce člověka a robotických systémů v rámci Národního centra umělé inteligence (NCUI).