Autor ikonické české hry si kvůli ní změnil jméno. Teď chystá čtvrtý díl a žádá hráče o pomoc

Jedna z nejlegendárnějších českých videoher chystá návrat. Ve vývoji jsou Brány Skeldalu 4, pokračování původního krokovacího dungeonu z roku 1998. Autorem je opět Jindřich Rohlík, který se v průběhu let stihl přejmenovat na Jindřicha Skeldala.
Čtvrtý díl Bran Skeldalu dnes spustil crowdfundingovou kampaň na Startovači. Autor do hry plánuje investovat své prostředky, na dodělání ale potřebuje i finance od komunity, kteří si tímto způsobem mohou titul předplatit.
Příspěvky na Startovači startují na 499 korunách, což zajistí poděkování a elektronickou licenci. Zaplatit lze ale více a za to dostat třeba fyzickou sběratelskou edici, vlastní náhrobek ve hře a další bonusy. Aby byla kampaň úspěšná, je nutné vybrat alespoň 600 tisíc korun.
Brány Skeldalu 4 budou krokovací dungeon. Tím v sérii byla pouze jednička, ostatní díly byly adventurami, případně kombinacemi s RPG. Děj bude opět zasazen na ostrov Rovenland, k dispozici bude více konců.
Zajímavě vypadá výtvarný styl. Půjde o ruční práci grafika, který nejdříve ručně kreslí na papír perem a vodovkami tím pak obaluje 3D modely.
Jindřich Skeldal svět Bran Skeldalu rozšířil i o čtyřdílnou knižní sérii, která vyšla v letech 2016 až 2021. K dispozici jsou i jím osobně namluvené audio verze.
Oznámení Bran Skeldalu 4 přichází v době, kdy se na trh chystá český krokovací dungeon Underkeep od Rake in Grass, který vychází pátého listopadu. I ten má pěkné grafické zpracování, je více pixelartové a na starost ho má Karel Matějka.