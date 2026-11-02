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Autor ikonické české hry si kvůli ní změnil jméno. Teď chystá čtvrtý díl a žádá hráče o pomoc

Jan Sedlák
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Brány Skeldalu 4 Autor: Jindřich Skeldal
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Jedna z nejlegendárnějších českých videoher chystá návrat. Ve vývoji jsou Brány Skeldalu 4, pokračování původního krokovacího dungeonu z roku 1998. Autorem je opět Jindřich Rohlík, který se v průběhu let stihl přejmenovat na Jindřicha Skeldala.

Čtvrtý díl Bran Skeldalu dnes spustil crowdfundingovou kampaň na Startovači. Autor do hry plánuje investovat své prostředky, na dodělání ale potřebuje i finance od komunity, kteří si tímto způsobem mohou titul předplatit.

Příspěvky na Startovači startují na 499 korunách, což zajistí poděkování a elektronickou licenci. Zaplatit lze ale více a za to dostat třeba fyzickou sběratelskou edici, vlastní náhrobek ve hře a další bonusy. Aby byla kampaň úspěšná, je nutné vybrat alespoň 600 tisíc korun.

Brány Skeldalu 4 budou krokovací dungeon. Tím v sérii byla pouze jednička, ostatní díly byly adventurami, případně kombinacemi s RPG. Děj bude opět zasazen na ostrov Rovenland, k dispozici bude více konců.

Zajímavě vypadá výtvarný styl. Půjde o ruční práci grafika, který nejdříve ručně kreslí na papír perem a vodovkami tím pak obaluje 3D modely.

Jindřich Skeldal svět Bran Skeldalu rozšířil i o čtyřdílnou knižní sérii, která vyšla v letech 2016 až 2021. K dispozici jsou i jím osobně namluvené audio verze.

Oznámení Bran Skeldalu 4 přichází v době, kdy se na trh chystá český krokovací dungeon Underkeep od Rake in Grass, který vychází pátého listopadu. I ten má pěkné grafické zpracování, je více pixelartové a na starost ho má Karel Matějka.

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Autor aktuality

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Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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