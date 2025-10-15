Lupa.cz  »  Barta, Šenkypl a spol. prodávají podíl v outsourcingu ajťáků. Zaměří se na Groupon a mezinárodní byznys

Barta, Šenkypl a spol. prodávají podíl v outsourcingu ajťáků. Zaměří se na Groupon a mezinárodní byznys

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pale Fire Capital Autor: Pale Fire Capital

Česká investiční společnost Pale Fire Capital, kterou provozují Dušan Šenkypl, Jan Barta, David Holý a Petr Krajíček, po asi šesti letech prodala svůj podíl v tuzemské personální agentuře teamIT. Firmu tak kompletně ovládli její zakladatelé Jan Birás, Michal Tomek a Petr Kropáček. Pale Fire Capital doposud držela 46,56 procenta.

Pale Fire Capital dle svých slov přesouvá další díl své pozornost do budování mezinárodních projektů, mezi něž patří třeba Groupon nebo Rouvy. Společnost kromě jiného provozuje i Aukro.

TeamIT vznikla vyčleněním divize z firmy Your System (dnes součást Theinu) a zaměřila se na outsourcing vývojářů. “Od svého vzniku pomohla více než šesti stům expertů najít uplatnění v projektech s vysokou technologickou náročností. Letos firma míří k obratu přibližně 450 milionů korun,” informovala Pale Fire Capital.

Tržby teamIT v roce 2024 dosáhly na více než 333 milionů korun, rok předtím dělaly necelých 257 milionů korun. Zisk po zdanění činil skoro šest milionů.

Staňkova GoodData kupuje českou firmu Understand Labs a v Česku loni propouštěla Přečtěte si také:

Staňkova GoodData kupuje českou firmu Understand Labs a v Česku loni propouštěla

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi?

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Google spouští Režim AI v Česku

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

České technologické zakázky se prodírají na Ukrajinu

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Od roku 2026 se výrazně mění oblast zdravotního pojištění

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).