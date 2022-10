BEREC odmítá vybírat od poskytovatelů obsahu kompenzace za zvýšený traffic

Sdružení evropských regulátorů BEREC se staví odmítavě k požadavku Asociace evropských telekomunikačních operátorů na zavedení principu „odesílací strana sítě platí“ (sending party network pays). Mechanismus přímých kompenzací od velkých poskytovatelů obsahu a aplikací má pokrýt providerům zvýšené náklady na údržbu a budování sítí v souvislosti s rostoucím datovým tokem. Vyplývá to z předběžných zjištění, které BEREC publikoval na webu.





BEREC v dokumentu konstatuje, že takový návrh by měl pro internetový ekosystém četná rizika. Jako příklad uvádí, že by ISP mohli zneužívat monopolu na terminaci, což by se neobešlo bez regulačního dohledu a následných zásahů. Zpráva dále vyvrací argumenty operátorů, že by zvýšený datový provoz vyvolával nutnost významných investic. Podle BERECu náklady na modernizaci sítí nezbytné pro zvládnutí zvýšeného objemu přenášených dat jsou ve srovnání s celkovými náklady na provoz sítě velmi nízké.





Poskytovatelé obsahu jsou sice schopni optimalizovat datovou účinnost obsahu a aplikací, které poskytují, jsou to však koncoví zákazníci, kteří datový traffic svými požadavky generují. Poptávka zákazníků ISP po obsahu přitom zvyšuje poptávku po širokopásmovém přístupu. BEREC proto závěrem navrhuje do dosavadního modelu nezasahovat.