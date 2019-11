 »  BlueKeep znovu na scéně, Windows jsou pod útokem na zranitelnost

Zranitelnost BlueKeep je po pár měsících znovu na scéně, starší verze Windows se nacházejí pod masivním útokem na zranitelnost, informuje server ZDNet.

O kritické zranitelnosti s označením CVE-2019–0708, která trápí starší verze Windows a umožňuje zneužívat Remote Desktop Services ke vzdálenému spuštění kódu bez nutnosti ověření uživatele díky předautentizaci, jsme psali poprvé v květnu.

V srpnu Microsoft připustil, že kvůli zranitelnosti hrozí vznik červa s podobným masovým dopadem, jako měl Conficker, nebo WannaCry. Tyto obavy se sice nakonec nevyplnily, útočníci si nicméně cestu jak zranitelnost zneužít přeci jenom našli.

Současný útok napadá počítače s portem 3389 přístupným z internetu a neprobíhá formou červa.

Pokud je autentizace úspěšná, pokouší se malware na stroji těžit kryptoměnu Monero. Na útok, který probíhá již 14 dní, poprvé upozornil bezpečnostní výzkumník Kevin Beaumont, později jej nezávisle na něm potvrdil také další bezpečnostní expert Marcus Hutchins (proslavil se v souvislosti se zmírňováním dopadů WannaCry). Současný malware využívající zranitelnost není příliš době napsaný, v 10 z 11 případů mělo na honeypotech namísto autentizace a spuštění mineru k pádu systému, jde ale o první vlaštovku.

huh, the EternalPot RDP honeypots have all started BSOD'ing recently. They only expose port 3389. pic.twitter.com/VdiKoqAwkr