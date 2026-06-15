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Británie zakáže sociální sítě dětem do 16 let, některá omezení zasáhnou i mladé pod 18 let

David Slížek
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Sociální sítě Autor: Photosbypatrik / Shutterstock.com
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Už na jaře 2027 by se mládež ve Velké Británii měla dočkat omezení používání některých online služeb. Britská vláda oznámila, že zavede zákaz používání sociálních sítí dětem do 16 let. „Vrátíme dětem jejich dětství,“ argumentuje kabinet premiéra Keira Starmera.

Británie chce omezení zavést po vzoru Austrálie, kde platí od konce loňského roku. Tamní zkušenosti ukazují, že děti dokáží zákaz poměrně snadno obejít. Británie proto slibuje zavedení účinnějších nástrojů pro ověřování věku online, aby dětem obcházení zákazu ztížila. Britský regulátor Ofcom má provést rychlou studii metod, které by se k tomu daly využít.

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Zákaz se má dotknout algoritmicky řízených sociálních platforem jako je Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook a X. Omezení se nemají týkat komunikačních služeb typu WhatsApp nebo Signal.

Británie chce ale dětem zablokovat také funkce, které umožňují livestreaming nebo dávají cizím lidem možnost online komunikovat s dětmi. Tato opatření se nemají týkat jen sociálních sítí, ale dopadnou na širší skupinu online služeb, včetně například herních platforem.

Tato omezení mají platit až do dovršení věku 18 let. Vláda navíc zvažuje, že pro nezletilé zavede omezení online komunikace v nočních hodinách nebo povinné přestávky v nekonečném scrollování. Detaily o těchto plánech má zveřejnit v červenci. Do 18 let mají být nepřístupné také AI chatboty, které nabízejí erotickou komunikaci.

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Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

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