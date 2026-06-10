Brněnský startup s AI hledající rakovinu tlustého střeva získal evropskou certifikaci, otevírá cestu k prodeji v EU

Brněnský zdravotnicko-technologický startup Maia Labs získal pro svůj endoskopický systém s podporou umělé inteligence evropskou certifikaci, která mu umožní uvést produkt na trh v zemích EU v plnohodnotném komerčním prodeji. Navazuje na ni také schvalovací proces u americké FDA, který už je v procesu, uvádí spoluzakladatel Lukáš Loun. Systém už teď využívá řada českých a slovenských zdravotnických zařízení.
Maia Labs vyvinulo zařízení, které se napojuje na endoskop a v reálném čase během vyšetření identifikuje, měří a klasifikuje útvary, ze kterých se může vyvinout rakovina tlustého střeva. Systém má podle tvůrců zvyšovat přesnost diagnostiky a snižovat počet přehlédnutých nálezů. Kromě toho automaticky sestavuje lékařskou zprávu se všemi významnými detaily vyšetření, kterou pak lékař zkontroluje. Maia Labs nainstalovala i vyhlášená Mayo Clinic, dříve instituce českému startupu nabídla účast ve svém akcelerátoru.
Certifikací firma prošla na základě rozsáhlé klinické studie na stovkách reálných pacientů. „A teď, poprvé, můžeme skutečně začít dělat byznys,“ komentuje Loun. Firma se zároveň otevřeně hlásí k zájmu o nové distributory a partnery.
Maia Labs založili v roce 2022 Lukáš Loun, Michal Hradiš a Petr Musil. Původní zařízení Maia Box, malý průmyslový počítač s vysokým grafickým výpočetním výkonem, firma postupně propracovala do produktu ColoMaia. Přes systém prošlo přes 10 tisíc vyšetření, která firmě poskytla tisícovky hodin dat pro trénink vlastních AI modelů.