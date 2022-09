Brněnský Zoner se chystá na skoro-burzu v USA a vydá dluhopisy za půl miliardy

Autor: Zoner

Brněnská softwarová a hostingová společnost Zoner se chystá vstoupit na mimoburzovní trh ve Spojených státech. Zahájila přípravy pro upsání akcií na OTC Market Group, kde se obchodují firmy, které prozatím nesplňují parametry pro tradiční burzy. Zoner chce být součástí nejprestižnější části OTC, tedy OTCQX.





Zoner hodlá skrze přímé zalistování (direct listing) upsat deset procent z 240 milionů akcií, a to za startovací cenu 0,25 dolaru. Firmu by to mělo ohodnotit na 60 milionů dolarů, tedy asi 1,5 miliardy korun. Jde o mnohonásobek ročního zisku EBITDA ve výši 50 milionů korun (při tržbách 250 milionů).





K tomu se společnost chystá vydat dluhopisy za půl miliardy korun, půjde o privátní emisi. Prostředky získané z OTC a dluhopisů chce Zoner vynaložit zejména na akvizice hostingových firem ve střední a východní Evropě.

Zoner měl zájemce o koupi včetně Webglobe a Team Blue, nabídky ale odmítl. Jediný majitel Zoneru Milan Behro sdělil, že firmu prodávat nechce, ale že už vzhledem k věku musí přemýšlet o její budoucnosti.

Asi 60 procent tržeb Zoneru dělají hostingové a cloudové služby. Grafický editor Zoner Photo Studio X má 60 tisíc předplatitelů.