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Burza Binance ohlásila nejspíš největší krádež bitcoinů v historii. Zmizely kryptoměny za 6,3 miliardy dolarů

Iva Brejlová
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Kryptoměny - stablecoin - Binance USD - BUSD Autor: Depositphotos
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Největší kryptoměnová burza světa Binance se stala terčem útoku, při kterém měli útočníci podle vyjádření burzy získat kryptoměny v hodnotě přibližně 6,3 miliardy dolarů (zhruba 134 miliard Kč). Útok a částku burza veřejně potvrdila. Podle dosavadních údajů jde o největší krádež v historii kryptoměnového trhu, přibližně čtyřikrát větší než loňský útok na burzu Bybit, uvádí kyberbezpečnostní firma Check Point Software Technologies.

Binance popisuje, že ve spolupráci s dalšími společnostmi a partnery dokázala zmrazit aktiva v hodnotě zhruba tří miliard dolarů. Veškeré ztráty podle svého vyjádření pokryje z vlastních prostředků a fondu SAFU, který slouží k ochraně uživatelů.

Podle prvotního vyšetřování se útočníci mohli dostat do systémů Binance přes napadený notebook zaměstnance zodpovědného za vývoj a provoz infrastruktury. „Z něj se útočníci pravděpodobně dostali k interní službě, která měla oprávnění zadávat výběry, a během několika minut dokázali převést miliardy dolarů,“ uvádí kyberbezpečnostní specialista Jiří Kohout z Check Pointu. Binance uvedla, že nenašla důkazy o úniku soukromých kryptografických klíčů, které slouží k podepisování transakcí. Následné vyšetřování ale odhalilo i další možná místa průniku.

Za útokem podle analytických společností s vysokou pravděpodobností stojí severokorejská hackerská skupina TraderTraitor, spojovaná také se strukturou Lazarus Group. Stejná skupina je podezřelá z loňské krádeže kryptoměn v hodnotě 1,5 miliardy dolarů z burzy Bybit. Její aktivita bývá spojována se státem podporovanými kybernetickými operacemi Severní Koreje.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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