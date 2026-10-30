Burza Binance ohlásila nejspíš největší krádež bitcoinů v historii. Zmizely kryptoměny za 6,3 miliardy dolarů

Největší kryptoměnová burza světa Binance se stala terčem útoku, při kterém měli útočníci podle vyjádření burzy získat kryptoměny v hodnotě přibližně 6,3 miliardy dolarů (zhruba 134 miliard Kč). Útok a částku burza veřejně potvrdila. Podle dosavadních údajů jde o největší krádež v historii kryptoměnového trhu, přibližně čtyřikrát větší než loňský útok na burzu Bybit, uvádí kyberbezpečnostní firma Check Point Software Technologies.
Binance popisuje, že ve spolupráci s dalšími společnostmi a partnery dokázala zmrazit aktiva v hodnotě zhruba tří miliard dolarů. Veškeré ztráty podle svého vyjádření pokryje z vlastních prostředků a fondu SAFU, který slouží k ochraně uživatelů.
Podle prvotního vyšetřování se útočníci mohli dostat do systémů Binance přes napadený notebook zaměstnance zodpovědného za vývoj a provoz infrastruktury. „Z něj se útočníci pravděpodobně dostali k interní službě, která měla oprávnění zadávat výběry, a během několika minut dokázali převést miliardy dolarů,“ uvádí kyberbezpečnostní specialista Jiří Kohout z Check Pointu. Binance uvedla, že nenašla důkazy o úniku soukromých kryptografických klíčů, které slouží k podepisování transakcí. Následné vyšetřování ale odhalilo i další možná místa průniku.
Za útokem podle analytických společností s vysokou pravděpodobností stojí severokorejská hackerská skupina TraderTraitor, spojovaná také se strukturou Lazarus Group. Stejná skupina je podezřelá z loňské krádeže kryptoměn v hodnotě 1,5 miliardy dolarů z burzy Bybit. Její aktivita bývá spojována se státem podporovanými kybernetickými operacemi Severní Koreje.