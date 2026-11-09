„Byl jsem nevěrný.“ Šéf Nvidie čelí obřímu skandálu, jeho milenka měla být čínskou špionkou

Jeden z nejopěvovanějších lidí několika posledních let čelí velkému skandálu. Jensen Huang, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Nvidia, která se díky dominantnímu postavení v dodávkách AI čipů stala nejhodnotnějším podnikem planety, měl nemanželský vztah. Americké tajné služby mají podezření, že to bylo s čínskou špionkou.
Jde o vysoce citlivé téma, protože Nvidia nemůže do Číny kvůli sankcím dodávat, a celý souboj USA versus Čína v AI je považován za strategickou věc v národní bezpečnosti a ekonomické nadvládě. Do Číny i přes zákazy dlouhodobě čipy proudí skrze různé nastrčené společnosti a podobně.
Americké tajné služby mají zato, že Huang terčem takzvané honeypot operace čínské rozvědky. Huang udržoval romantický vztah s čínskou podnikatelkou Alice Huang (Huang Le), o níž se zpravodajci domnívají, že je napojena na pekingské tajné služby.
Huang Le byla vyhodnocena jako operativní aktivum čínského Ministerstva státní bezpečnosti (MSS). Tajné služby tvrdí, že ji čínská rozvědka přímo získala k tomu, aby navázala blízký vztah s Jensenem Huangem a pomáhala Pekingu s průmyslovou špionáží a obcházením sankcí.
Jensen Huang měl nemanželský vztah udržovat několik let. S Huang Le byl vídán na více akcích, například během Computexu a podobně. Nvidia vždy tvrdila, že jde o běžné obchodní schůzky. Milenka/špionka byla spojována s firmami jako Megaspeed a systémem pašování AI čipů a obcházení sankcí. Jen Megaspeed měla v posledních dvou letech nakoupit zboží od Nvidie za miliardy dolarů.
Problém nemá být pouze ohledně vývozu čipů, šlo také o ovlivňování samotného šéfa Nvidie. Ten intenzivně lobboval u americké administrativy a prezidenta Trumpa za povolenky k prodeji výkonnějších procesorů do Asie a Číny.
Deník The New York Times odhalil, že americké tajné služby informovaly prezidenta Donalda Trumpa a Bílý dům o tom, že partnerka šéfa Nvidie je čínská špionka, už přibližně před rokem. Vláda však tehdy nezasáhla a vývozní licence Nvidii nepřestala vydávat – mimo jiné z obav před dopadem na americkou ekonomiku a akcie Nvidie. Vláda schvalovala licence i fiktivním čínským firmám s vazbami na Megaspeed bez důkladné kontroly jejich sídel.
Huang nyní vydal oficiální prohlášení, kde se ke vztahu přiznal. “Byl jsem nevěrný své ženě. Mé činy zranily ji i naše děti. Pro to, co jsem udělal, neexistuje žádná omluva. Hluboce se omlouvám,” uvedl kromě jiného.
Představenstvo Nvidie nyní bude řešit, jak vážná je situace ohledně možných úniků citlivých informací do Číny a ohrožení národní bezpečnosti USA. Rozjelo se nezávislé vyšetřování. “Jensen plně podporuje přezkum a zavázal se k jeho spolupráci,” uvedlo představenstvo.
Situaci bude řešit i americká vláda. Předsedové tří významných výborů Sněmovny reprezentantů (Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro výzvědné služby a Speciálního výboru pro Čínu) oficiálně vyzvali Huanga, aby se 18. listopadu 2026 dostavil na uzavřené jednání.
Huang Le zatím nebyla v USA obviněna. Čínské ministerstvo zahraničí označilo tvrzení o špionáži za “naprosto neopodstatněné spekulace” a politicky motivovaná obvinění.