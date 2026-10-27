Lupa.cz

Bývalá mediální říše Jaromíra Soukupa je v insolvenci. Zaměstnancům dluží výplaty

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jaromír Soukup v pořadu Moje zprávy Autor: TV Barrandov
Jaromír Soukup v pořadu Moje zprávy (2022)
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Vydavatelství Empresa Media, které v minulosti vlastnil Jaromír Soukup, je v insolvenci. Firma dluží na mzdách. V insolvenčním rejstříku je návrh jedenácti zaměstnanců, kteří neměli dostat poslední tři výplaty. Mzdy neměly být vyplaceny ani dalším lidem. Z vydavatelství už nějakou dobu odchází zaměstnanci. Společnost asi deset let nezveřejňuje detaily o finančním hospodaření.

Empresa Media vydává internetové magazíny Tyden.cz, Sedmicka.cz, Instinkt nebo VIP Svět. Napojeny jsou na tištěné verze. Jejich návštěvnost není příliš vysoká. Tyden.cz například podle NetMonitoru letos v září měl necelých 12 tisíc unikátních návštěvníků.

Empresa Media nedávno vydala prohlášení, podle něhož usiluje o restrukturalizaci. “Vydavatelství Empresa Media dokončuje přípravu návrhu reorganizačního plánu, který nyní projedná s věřiteli. Cílem je nalézt dohodu, která by umožnila sanaci vydavatelství a získala jejich podporu v hlasování,” uvedla firma.

“Usilujeme o časovou a objemovou restrukturalizaci pohledávek tak, aby Empresa Media mohla pokračovat v provozu a zároveň vytvořit prostor pro prodej novému vlastníkovi. Pro dlouhodobé dodavatele, jako jsou například tiskárny, může být tento přístup ekonomicky výhodný,“ dodala Andrea Mia Geyer.

Empresu nyní vlastní skupina S-24 a její vlastník Jan Čermák. Předchozím vlastníkem byl podnikatel Jaromír Soukup. Do problémů se dostala i jeho další mediální aktivita, a sice TV Barrandov.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dopadá na vás zdražování hardwaru a elektroniky kvůli cenám pamětí?

Zobraz výsledek


Velká mediální debata na CIF: Jak si média udrží mladé publikum?
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).