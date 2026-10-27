Bývalá mediální říše Jaromíra Soukupa je v insolvenci. Zaměstnancům dluží výplaty

Vydavatelství Empresa Media, které v minulosti vlastnil Jaromír Soukup, je v insolvenci. Firma dluží na mzdách. V insolvenčním rejstříku je návrh jedenácti zaměstnanců, kteří neměli dostat poslední tři výplaty. Mzdy neměly být vyplaceny ani dalším lidem. Z vydavatelství už nějakou dobu odchází zaměstnanci. Společnost asi deset let nezveřejňuje detaily o finančním hospodaření.
Empresa Media vydává internetové magazíny Tyden.cz, Sedmicka.cz, Instinkt nebo VIP Svět. Napojeny jsou na tištěné verze. Jejich návštěvnost není příliš vysoká. Tyden.cz například podle NetMonitoru letos v září měl necelých 12 tisíc unikátních návštěvníků.
Empresa Media nedávno vydala prohlášení, podle něhož usiluje o restrukturalizaci. “Vydavatelství Empresa Media dokončuje přípravu návrhu reorganizačního plánu, který nyní projedná s věřiteli. Cílem je nalézt dohodu, která by umožnila sanaci vydavatelství a získala jejich podporu v hlasování,” uvedla firma.
“Usilujeme o časovou a objemovou restrukturalizaci pohledávek tak, aby Empresa Media mohla pokračovat v provozu a zároveň vytvořit prostor pro prodej novému vlastníkovi. Pro dlouhodobé dodavatele, jako jsou například tiskárny, může být tento přístup ekonomicky výhodný,“ dodala Andrea Mia Geyer.
Empresu nyní vlastní skupina S-24 a její vlastník Jan Čermák. Předchozím vlastníkem byl podnikatel Jaromír Soukup. Do problémů se dostala i jeho další mediální aktivita, a sice TV Barrandov.