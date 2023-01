Bývalý šéf státních IT podniků Dzurilla nově vede Asseco Central Europe, velkého dodavatele státu

Autor: NAKIT

Vladimír Dzurilla, který donedávna vedl státní podniky NAKIT a SPCSS a působil také jako vládní zmocněnec pro digitalizaci, má nové angažmá. Nastoupil na pozici šéfa (oficiálně Country Manager) společnosti Asseco Central Europe. Usedl také v představenstvu.





Skupina Asseco je velkým IT dodavatelem státu. Hlídač Státu shrnul, že ročně s veřejnými institucemi uzavírá smlouvy za jednu až dvě miliardy korun. Nejvíce s ministerstvem vnitra (pod něj spadá NAKIT), Českou správou sociálního zabezpečení nebo ministerstvem práce a sociálních věcí. Konkrétně Asseco Central Europe v roce 2022 uzavřelo 81 smluv za 527 milionů.





Firma, kterou nově Dzurilla vede, mimo jiné v roce 2020 figurovala v mediální kauze na předražený e-shop na dálniční známky.

Asseco Central Europe měla v roce 2021 tržby přes miliardu korun se ziskem po zdanění 23 milionů.

Dzurilla původně mluvil o tom, že nepůjde do IT společnosti, ale že se vrhne do energetického sektoru. Na funkce v NAKITu a SPCSS rezignoval, z pozice vládního zmocněnce odešel, protože po nástupu Ivana Bartoše nebyla potřeba. NAKIT, SPCSS a nová státní digitální agentura DIA nyní hledají ředitele.