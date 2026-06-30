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Canal+ natáčí seriál z pražského metra. Zmizení Sáry Lindertové uvede příští rok

Filip Rožánek
Dnes
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Pražské metro se stane kulisou nové šestidílné série společnosti Canal+. Adaptace románu Kateřiny Šardické spojí kriminální zápletku s mysteriózními prvky a na platformu má dorazit na jaře 2027.

Studentka Sára se po práci vrací metrem. Vlak zastaví mezi stanicemi, cestující ve vedlejším voze ztuhnou jako zamrznutí v čase, dveře se otevřou do tunelu a po dalším rozjezdu je vagón prázdný. Sára zmizí. Jedinou stopou zůstane záznam z bezpečnostní kamery. Pod povrchem města není nic tak, jak se zdá.

Seriál vzniká v produkci společnosti Barletta, v koprodukci s Českou televizí a ve spolupráci se slovenskou TV Joj. Režíruje ho Matěj Chlupáček, na scénáři pracovali Miro Šifra, Kateřina Šardická a Marie Stará.

Žánrově má Zmizení Sáry Lindertové propojit detektivku, nadpřirozené motivy a psychologickou rovinu. Autentické prostory pražského metra mají v seriálu fungovat jako uzavřený labyrint i jako prostor spojený s traumaty a rodinnými vztahy. „Zmizení Sáry Lindertové nás zaujalo svou originalitou, která v české seriálové tvorbě nemá obdoby,“ řekla kreativní producentka České televize Tereza Polachová. „Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál.“

„Canal+ posiluje své investice do prémiových evropských příběhů tím, že spojuje místní talenty a zdroje z různých zemí,“ poznamenal Yassine Bouzoubaa, generální ředitel Canal+ pro Benelux a střední Evropu. Podle něj má projekt lokální základ, ale od začátku vzniká s ambicí oslovit publikum v širším evropském prostoru.

Canal+ plánuje premiéru na jaro 2027. Seriál chce uvést také na dalších trzích v Evropě, mimo jiné v Polsku, Rakousku, Belgii, Švýcarsku, Maďarsku, Nizozemsku, Rumunsku a Francii. Mezinárodní prodej zajišťuje společnost StudioCanal.

Hlavní roli Sáry Lindertové ztvární Josefína Prachařová. Její sestru Klaudii hraje Julie Šoucová. Rodiče zmizelé dívky představují Aňa Geislerová a Milan Ondrík. V dalších rolích se objeví David Prachař, Denisa Barešová, Tadeáš Moravec, Tomáš Jeřábek, Lucie Žáčková, František Sládek, Adéla Gajdošová, Barbora Bočková, Mia Bankó, Matyáš Řezníček a Hugo Wiesner.

Knižní předloha Zmizení Sáry Lindertové vyšla v roce 2019 v nakladatelství Fragment. Výroba seriálu byla podpořena Státním fondem audiovize a evropským programem Media.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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