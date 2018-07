 »  Casablanca prodává telekomunikační divizi, přebírá ji Dial Telecom

Jan Sedlák

Společnost Casablanca pro­dává divizi telekomunikačních služeb, za nespecifikovanou částku ji přebírá Dial Telecom. Provozovatel datového centra v Praze na Vinohradech se chce podle svých slov plně soustředit na byznys v oblasti datacenter a cloudových a ICT služeb.

Casablanca chce kapitál získaný z prodeje telco divize, do které spadají připojení k internetu, datové okruhy a hlasové služby, investovat do aktivit kolem datacentra. Ještě letos plánuje představit nové služby zaměřené na SaaS (software jako služby) a internet věcí (IoT). Casablanca již koncem loňského roku investovala 20 milionů korun do cloudu BigBlueOne.

„Trh v oblasti telekomunikačních služeb ve firemním segmentu se dynamicky a rychle rozvíjí a zákazníci kladou velký důraz na přenosové kapacity při zachování cenové hladiny služeb. Vyhovět těmto potřebám vyžaduje investice do přístupové optické sítě, a proto jsme se rozhodli pro telekomunikační divizi najít silného strategického partnera,“ uvádí Casablanca k prodeji.

Dial Telecom by měl veškeré aktivity spojené s prodávanou telekomunikační divizí Casablancy převzít k prvnímu červenci letošního roku.